Στα ΣΥΝ.ΚΑ «είναι κάθε μέρα Πασχαλιά» με κλήρωση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σημαντικές εκπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή ενέργεια των ΣΥΝ.KA super markets με τίτλο «Στα SYN.KA είναι κάθε μέρα Πασχαλιά!», η οποία συνδυάζει τη δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλη κλήρωση με άμεσες εκπτώσεις επιβράβευσης για τους καταναλωτές.

Η προωθητική ενέργεια ισχύει από τις 26 Μαρτίου 2026 έως και τις 15 Απριλίου 2026, ενώ η κλήρωση για το μεγάλο δώρο θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2026. Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται η δυνατότητα των πελατών που αγοράζουν προϊόντα με ειδική σήμανση να συμμετέχουν στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο BYD Dolphin Surf.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ελκυστική πρωτοβουλία, καθώς οι καταναλωτές μπορούν, μέσα από τις καθημερινές τους αγορές, να διεκδικήσουν ένα σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον όχημα, επιλέγοντας συγκεκριμένα προϊόντα που συμμετέχουν στην ενέργεια.

Παράλληλα, η πασχαλινή δράση περιλαμβάνει και δεύτερο μηχανισμό επιβράβευσης, ο οποίος αφορά κλιμακωτές εκπτώσεις, ανάλογα με την αξία των αγορών σε προϊόντα με ειδική σήμανση. Ειδικότερα, για αγορές αξίας 25 ευρώ και άνω παρέχεται έκπτωση 2,00 ευρώ, για αγορές 40 ευρώ και άνω η έκπτωση ανέρχεται σε 4,50 ευρώ, ενώ για αγορές 60 ευρώ και άνω οι πελάτες κερδίζουν έκπτωση 9,00 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, όσο μεγαλύτερη είναι η αξία του αγοραστικού καλαθιού, τόσο μεγαλύτερο είναι και το όφελος για τον καταναλωτή.

Σημαντικό στοιχείο της ενέργειας είναι ότι η χρήση της Bonus Card είναι υποχρεωτική, ενώ κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει πολλαπλές φορές, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητές του στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο.

Η πασχαλινή ενέργεια των SYN.KA έρχεται να προσφέρει στους καταναλωτές έναν συνδυασμό επιβράβευσης, προσφορών και δυνατοτήτων συμμετοχής σε μια ξεχωριστή κλήρωση, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα των ημερών με ακόμα περισσότερα οφέλη.

