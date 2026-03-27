Χανιά : 2ο Επιστημονικό Συνέδριο “Οπτικοακουστικός και Κινηματογραφικός Γραμματισμός”

Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα

«Οπτικοακουστικός και Κινηματογραφικός Γραμματισμός»



Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε

στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα

«Οπτικοακουστικός και Κινηματογραφικός Γραμματισμός»

Θέαση – Κριτική προσέγγιση – Δημιουργία

Πνευματικό Κέντρο Χανίων 27, 28 και 29 Μαρτίου 2026

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου και δηλώσεις παρακολούθησης

[εισηγήσεων και εργαστηρίων]

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ ή / και ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΩΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του συνεδρίου :

· θα πραγματοποιηθούν 3 Κεντρικές ομιλίες [ Τεχνητή Νοημοσύνη και Κινηματογράφος]

۰ θα παρουσιαστούν 95 προφορικές εισηγήσεις -δια ζώσης και σύγχρονες εξ αποστάσεως- (ερευνητικές μελέτες και διδακτικές εφαρμογές)

· θα γίνουν 10 βιωματικά εργαστήρια

· και ένα forum διαλόγου [κλείσιμο συνεδρίου] με θέμα

«Οπτικοακουστικός και Κινηματογραφικός Γραμματισμός στο Σχολείο»

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, επιστήμονες-ερευνητές, καλλιτέχνες-δημιουργοί, επαγγελματίες του χώρου της οπτικοακουστικής έκφρασης, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και φοιτητές, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος/η, που θέλει να συμβάλλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με τη θεματολογία του Συνεδρίου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει το συνέδριο στα θέματα

Τεχνητής Νοημοσύνης και Κινηματογράφου

αφιερώνοντας τις 3 κεντρικές του ομιλίες στην έναρξη του

την Παρασκευή 26 Μαρτίου στις 7μμ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παρασκευή 27/03/2026

15.30 – 16.15 Προσέλευση Συνέδρων – Εγγραφές

16:30 – 18:00 Κύκλος Εισηγήσεων

18:30 – 19:15 Επίσημη Έναρξη του Συνεδρίου – Χαιρετισμοί

19:15 – 21:30 Κεντρικές Ομιλίες

[ Με το βλέμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τον Κινηματογράφο]

Δημήτρης Γραμμένος, PhD

Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Η ανάδυση του ανθρωποποίητου: Δημιουργικότητα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Έρικ Κνούντσεν

Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εμείς σώζουμε ζωές. Εσείς; Ο ρόλος της πρακτικής έρευνας στον κινηματογράφο

Γεώργιος Χαλκιαδάκης

Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Metropolis 2026: από τη Maria στα deepfakes, με τα βαθιά ερωτήματα να παραμένουν. Το ερώτημα της δημιουργικότητας, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για την βιομηχανία του θεάματος, την εργασία, και την κοινωνία μας από την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σάββατο 27/03/2026

08.30-09.00 Προσέλευση Συνέδρων – Εγγραφές

9.30- 19.00 Κύκλοι Εισηγήσεων και Εργαστηρίων

Κυριακή 28/03/2026

9.00 – 12.00 Κύκλοι Εργασιών και Εργαστηρίων

12.30 – 15:00 Συζήτηση σε ολομέλεια – Ολοκλήρωση Εργασιών

«Οπτικοακουστικός και Κινηματογραφικός

Γραμματισμός στο Σχολείο»

Το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή

«Οπτικοακουστικός και Κινηματογραφικός Γραμματισμός»

Θέαση – Κριτική προσέγγιση – Δημιουργία

Αποτελεί διοργάνωση του

ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ [ www.chaniafilmfestival.com ]

Το συνέδριο πραγματοποιείται

Με την Αιγίδα και την Υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού [απόφαση Αρ. Πρωτ. 154477/ΓΔ4 / Αθήνα, 27-11-2025]

Με την Αιγίδα και την Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Το Συνέδριο υλοποιείται σε συνεργασία με τους :

• ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας)

• Creative Europe MEDIA – Desk Greece

• ECFA – European Children’s Film Association

• CIFEJ – International Center of Films for Children and Young People

• Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

• Πολυτεχνείο Κρήτης

• Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

• Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

– Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά

• Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

• Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιόνιου Πανεπιστημίου

• Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

• UNWA animation

• Media Pedagogy Research Group του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

• Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

• Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και οι δράσεις του αποτελούν συνδιοργάνωση

της Περιφέρειας Κρήτης,

των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου

και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η αποτύπωση της δυναμικής σχέσης Οπτικοακουστικών Τεχνών και Εκπαίδευσης διαμέσου της καταγραφής των θεωρητικών τάσεων και της ανάδειξης των πρακτικών εφαρμογών του οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού γραμματισμού στο σύγχρονο σχολείο και της ανάδειξης των πρακτικών συνεργασίας και συν-δημιουργίας της τυπικής εκπαίδευσης (εκπαιδευτική κοινότητα) και της άτυπης εκπαίδευσης (φορείς οπτικοακουστικών τεχνών και δημιουργοί οπτικοακουστικών προϊόντων).

Για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με την ταυτοτική του σχέση στα θέματα του κινηματογράφου στην εκπαίδευση, με την ετήσια και σταθερή δράση του, ο παραπάνω στόχος είναι στο επίκεντρο της παρέμβασης του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου και δηλώσεις συμμετοχής

[παρακολούθησης του προγράμματος αλλά και εργαστηρίων]

Επικοινωνία-Πληροφορίες:

Email: oakg.cffedu@gmail.com

Τηλέφωνο γραμματείας: 6970651153

—

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα

Ø τελούν υπό την Αιγίδα και υποστηρίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων,

Ø τελούν υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας – Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Ø τελούν υπό την Αιγίδα και υποστηρίζονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Ø έχουν ως Στρατηγικό και Οικονομικό Υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας [ΕΚΚΟΜΕΔ]

Ø υποστηρίζονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Ø αποτελούν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Ø σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης,

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ : COSMOTE TV

ΧΟΡΗΓΟΣ : FISHER

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : AEGEAN AIRLINES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : ΑΝΕΚ LINES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : LETS DRIVE

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ CFF13 ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΣΗ

www.chaniafilmfestival.com

www.chaniafilmfestival.com

Ματθαίος Φραντζεσκάκης , Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Matthaios Frantzeskakis, CFF Director

www.chaniafilmfestival.com

e-mail chaniafilmfestival@gmail.com

Mobile 0030 6974739122 Tel. 0030 2821074104

