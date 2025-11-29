ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Η ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. στην InnoDays 2025 Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου Κώστας Γιαννουλάκης πλαισιωμένος από στελέχη της, τους κυρίους Χατζηνικολάου Γιάννη, Γερωμαρκάκη Δημήτρη, Καμπάνη Νίκο, παρευρέθηκε στα εγκαίνια της σημαντικής εκδήλωσης Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης InnoDays ’25, που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 28-11-25 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στις Γούβες, από τον Σταύρο Αρναουτάκη, παρουσία του Αναστάσιου Γαϊτάνη Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Καινοτομίας.

Το 2025, το InnoDays πραγματοποιείται μεταξύ 28–30 Νοεμβρίου και φετινή διοργάνωση έχει τίτλο «Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής».

Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου Κώστας Γιαννουλάκης δήλωσε σχετικά:

«Παρευρεθήκαμε στα εγκαίνια της σημαντικότατης εκδήλωσης InnoDays και περιηγηθήκαμε στα περίπτερα των συμμετεχόντων εκθετών από τον επιχειρηματικό και ερευνητικό χώρο, που φέρνουν την Κρήτη στην κορυφή της καινοτομίας.

Ατενίζουμε με αισιοδοξία και στηρίζουμε τις καινοτόμες δραστηριότητες τόσο των ερευνητικών ιδρυμάτων μας όσο και των επαγγελματιών- επιχειρήσεων που για ακόμη μια φορά βάζουν τις βάσεις και ακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις που μας μας οδηγούν στο μέλλον. Η Κρήτη δημιουργεί και πρωτοπορεί»!!

