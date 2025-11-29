ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στο φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.

Με τη φανέλα της Βουλής στο φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, συμμετείχε στο φιλανθρωπικό τουρνουά Kick for Hope powered by AEGEAN, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Αλικαρνασσού.
Στον αγώνα συμμετείχαν η ποδοσφαιρική ομάδα της Βουλής, δημοσιογράφοι, αυτοδιοικητικοί του Νομού Ηρακλείου, καθώς και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Ηρακλειώτης Βουλευτής έκανε την ακόλουθη δήλωση :« Φιλοξενήσαμε στο Ηράκλειο το τουρνουά Kick for Hope powered by AEGEAN. Βουλευτές όλων των κομμάτων, δημοσιογράφοι, αυτοδιοικητικοί και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν σε μικτές ομάδες για καλό σκοπό. Στόχος η ενίσχυση κοινωνικών δομών του Νομού Ηρακλείου.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την αθλητική γιορτή της προσφοράς και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη κοινή μας δράση».

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Οι προκλήσεις στην Ευρώπη είναι...

Στην προσομοίωση συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μαθητές στη...

Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε...

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρωινό δρομολόγιο υπεραστικού λεωφορείου Ένα σοβαρό...

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Οι προκλήσεις στην Ευρώπη είναι...

Στην προσομοίωση συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μαθητές στη...

Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε...

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πρωινό δρομολόγιο υπεραστικού λεωφορείου Ένα σοβαρό...
Αλέξης Καλοκαιρινός: «Οι προκλήσεις στην Ευρώπη είναι μεγάλες και το περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία»
