Αλέξης Καλοκαιρινός: «Οι προκλήσεις στην Ευρώπη είναι μεγάλες και το περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία»

Στην προσομοίωση συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λότζια, με τη συμμετοχή 50 μαθητών και μαθητριών της Α΄ και Β΄ Λυκείου από σχολεία της Κρήτης, παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αφού καλωσόρισε τον Εντεταλμένο Σύμβουλο για Ευρωπαϊκά & Διεθνή Θέματα Γιώργο Αλεξάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Ματαλλιωτάκη, την Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, τον πρώην Ευρωβουλευτή Σπύρο Δανέλλη, τα στελέχη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας, του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, τους μαθητές,

τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, αναφέρθηκε στην Ευρώπη και τους ηγέτες της φέρνοντας ως παράδειγμα τον Ελευθέριο Βενιζέλο που ήταν ένας μεγάλος Ευρωπαίος ηγέτης, επισημαίνοντας: «Καλωσορίζοντας σας εδώ στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Λότζια, του Δημαρχείου του Ηρακλείου,

που φέρει και το όνομα ενός ανθρώπου ο οποίος υπήρξε μια μεγάλη Ευρωπαϊκή προσωπικότητα, Εθνάρχης αλλά και ένας μεγάλος Ευρωπαίος ηγέτης τίθεται επίμονα το ερώτημα: Έχουμε μεγάλους ηγέτες στην Ευρώπη; Και δεν τίθεται μόνο σήμερα. Η αλήθεια είναι, τίθεται εδώ και χρόνια, δεκαετίες και συνοδεύει το ερώτημα αυτό και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός κάνοντας μια ιστορική αναδρομή του φαινομένου της μετανάστευσης και τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, που ήταν και το θέμα της συνεδρίασης, σημείωσε: «Εμείς εδώ όλοι είμαστε απόγονοι μεταναστών.

Ανθρώπων που ήρθαν και κατοίκησαν σε έναν τόπο στον οποίο προηγουμένως κατοικούσαν άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι προσδιοριστικό της μετανάστευσης. Τώρα, κανείς μας δεν θεωρεί τον εαυτό του αυτή τη στιγμή μετανάστη στον τόπο του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ότι «ριζώνουν» συναντούν άλλους ανθρώπους, δημιουργούν κοινωνίες και πορεύονται οι άνθρωποι.

Πηγαίνοντας στο πολύ πιο πρόσφατο παρελθόν αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η μετανάστευση έχει προσδιορίσει ιστορικά τη φυσιογνωμία της Ευρώπης. Η Ευρώπη του 19ου του 20ου και τώρα του 21ου αιώνα αιμοδοτήθηκε από την μετανάστευση.

Είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μας όταν συζητούμε, ειδικότερα μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, τα οποία ορίζονται από νομοθετικές ρυθμίσεις, κανονισμούς και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν και τα όργανα της. Είναι καλή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρνει τους νέους σε επαφή με τους θεσμούς της. Αλλά αυτό το οποίο δεν μπορεί να βγει από τη συζήτηση είναι τα μεγάλα ερωτήματα που είναι ποια Ευρώπη θέλουμε».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε και ερωτήματα αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του κάθε λαού όπως των Ελλήνων σε σχέση με την Ευρώπη, λέγοντας: «Εμείς εδώ πως αυτοπροσδιοριζόμαστε; Είμαστε Έλληνες και επίσης είμαστε και Κρητικοί. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι μπορούμε, χωράει μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά μας αυτή η διπλή ταυτότητα. Το ερώτημα είναι αν χωράει και μια τριπλή ταυτότητα.

Αν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας και θέλουμε να μας αναγνωρίζουν ως Ευρωπαίους. Αλλά τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει προϋποθέσεις και σημαντικές υπερβάσεις από την δική μας τη μεριά που μπορεί να είναι και θεσμικές. Πρωτίστως όμως είναι συνειδησιακές. Η συζήτηση και διεργασία που γίνεται να είναι γόνιμη, να σας εμπλουτίσει, να σας δώσει τροφή για προβληματισμό αλλά κυρίως για δράση.

Διότι η Ευρώπη θα περάσει στα δικά σας τα χέρια και αυτό δεν θα αργήσει να γίνει. Σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες, λαμβάνοντας υπόψη και την τεχνολογία, το συνολικό περιβάλλον αλλάζει με έναν τρόπο τον οποίο μάλλον δεν τον έχουμε συλλάβει επαρκώς. Άρα λοιπόν οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες, αλλά είναι στα δικά σας χέρια. Εσείς θα την πάτε μπροστά την Ευρώπη εάν υπάρχει Ευρώπη αύριο, στο μέλλον».

Το « EUROPAS TEENS 2025» αποτελεί μια εκπαιδευτική δράση προσομοίωσης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές και μαθήτριες της Κρήτης. Η δράση διοργανώνεται από το Κέντρο Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. και έχει στόχο να φέρει τους νέους πιο κοντά στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας με βιωματικό τρόπο.

Στη διάρκεια της προσομοίωσης, οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλο «νέων ευρωβουλευτών» και συμμετέχουν σε διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες, εργάζονται πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές, συζητούν, διαμορφώνουν θέσεις και τελικά εισηγούνται και ψηφίζουν προτάσεις.