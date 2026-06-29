Δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία της μελισσοκομίας και την ανάδειξη του κρητικού μελιού

Η δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για τη Μελισσοκομία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης, με αντικείμενο την επεξεργασία προτάσεων και τον σχεδιασμό δράσεων για τη στήριξη του μελισσοκομικού τομέα και την ενίσχυση της ταυτότητας του Κρητικού Μελιού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ενώ συζητήθηκαν παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της μελισσοκομίας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος και στην αποτελεσματικότερη προβολή του στις αγορές.

Η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει, μέσα από τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μελισσοκόμων, θα ενισχύει την αξία του Κρητικού Μελιού και θα δημιουργεί προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης,

υπογράμμισε πως «στόχος της ομάδας εργασίας για τη μελισσοκομία είναι να υπάρξουν προτάσεις σε σχέση με την βιωσιμότητα της μελισσοκομίας του νησιού μας, τη διατήρηση Της

βιοποικλότητας, την αθεκτικότητα της, να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της κματικής αλλαγής και βέβαια να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και να δώσουμε προστιθέμενη αξία στο κρητικό μέλι».

Κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων

Η Ομάδα Εργασίας έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων για τη στήριξη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της μελισσοκομίας, το οποίο θα αποτελέσει βάση για τον διάλογο με την Πολιτεία, ενόψει και της διαμόρφωσης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη νέα ΚΑΠ, με την επιστημονική συμβολή του ομότιμου καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Κασίμη. Μέσα από τη συνεργασία επιστημονικών φορέων και εκπροσώπων του κλάδου, η Ομάδα Εργασίας θα προχωρήσει στην επεξεργασία προτάσεων που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής πολιτικής για τη μελισσοκομία.