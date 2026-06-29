ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συλλυπητήρια του Ο.Α.Κ. για τον αδόκητο χαμό της Άννας Λειψάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την πρόωρη και αδόκητη απώλεια της Άννας Λειψάκη.

Στη δύσκολη αυτή στιγμή, εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και ιδιαίτερα στον αδελφό της, Σεμπάστιαν Λειψάκη, εργαζόμενο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, καθώς και στον πατέρα της, Δημήτρη Λειψάκη, πρώην Αντιδήμαρχο Χανίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., Άρης Παπαδογιάννης, εκφράζει την προσωπική του οδύνη για την απώλεια της Άννας, καθώς με τον Δημήτρη Λειψάκη τους συνδέει μια μακρόχρονη κοινή πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και μια βαθιά σχέση φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης που διατηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Η οικογένεια του Ο.Α.Κ. στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στους οικείους της εκλιπούσας, ευχόμενη δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη και δυσαναπλήρωτη απώλεια.

Ας είναι η μνήμη της αιωνία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Μεγάλη μουσική γιορτή με τον Κώστα Λειβαδά...

0
ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ 30 χρόνια τραγούδια Μαζί του : Ελένη Τσαλιγοπούλου Ανδριάνα Μπάμπαλη Ερωφίλη Θάνος Ματζίλης Ανατολική...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Ημερίδα για...

0
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026...

Χανιά:Μεγάλη μουσική γιορτή με τον Κώστα Λειβαδά...

0
ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ 30 χρόνια τραγούδια Μαζί του : Ελένη Τσαλιγοπούλου Ανδριάνα Μπάμπαλη Ερωφίλη Θάνος Ματζίλης Ανατολική...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Ημερίδα για...

0
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Ο Γιώργος Κουτρούλης έκοψε πρώτος το νήμα στον 5ο Λαϊκό Δρόμο τιμής, μνήμης και συγκίνησης για τον Λουτριανό ήρωα Λούη Τίκα
Επόμενο άρθρο
Δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία της μελισσοκομίας και την ανάδειξη του κρητικού μελιού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Μεγάλη μουσική γιορτή με τον Κώστα Λειβαδά στην Ανατολική Τάφρο για τα τριάντα χρόνια παρουσίας στην δισκογραφία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ 30 χρόνια τραγούδια Μαζί του : Ελένη Τσαλιγοπούλου Ανδριάνα Μπάμπαλη Ερωφίλη Θάνος Ματζίλης Ανατολική...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Ημερίδα για τον Παύλο Βλαστό στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026...

Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συναντήθηκε με εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας Πολύωρη και εποικοδομητική συνάντηση με...

Δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο για την ομάδα TUCer του Πολυτεχνείου Κρήτης στον διεθνή διαγωνισμό Shell Eco-marathon Poland 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ομάδα TUCer (Technical University of Crete Eco Racing)...