Χανιά:Συλλυπητήρια του Ο.Α.Κ. για τον αδόκητο χαμό της Άννας Λειψάκη

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την πρόωρη και αδόκητη απώλεια της Άννας Λειψάκη.

Στη δύσκολη αυτή στιγμή, εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και ιδιαίτερα στον αδελφό της, Σεμπάστιαν Λειψάκη, εργαζόμενο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, καθώς και στον πατέρα της, Δημήτρη Λειψάκη, πρώην Αντιδήμαρχο Χανίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., Άρης Παπαδογιάννης, εκφράζει την προσωπική του οδύνη για την απώλεια της Άννας, καθώς με τον Δημήτρη Λειψάκη τους συνδέει μια μακρόχρονη κοινή πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και μια βαθιά σχέση φιλίας και αμοιβαίας εκτίμησης που διατηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Η οικογένεια του Ο.Α.Κ. στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στους οικείους της εκλιπούσας, ευχόμενη δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη και δυσαναπλήρωτη απώλεια.

Ας είναι η μνήμη της αιωνία.