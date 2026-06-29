Ρέθυμνο:Ο Γιώργος Κουτρούλης έκοψε πρώτος το νήμα στον 5ο Λαϊκό Δρόμο τιμής, μνήμης και συγκίνησης για τον Λουτριανό ήρωα Λούη Τίκα

Η ιστορία, οι μνήμες και το ανεξίτηλο αποτύπωμα του παγκοσμιοποιημένου Λουτριανού ήρωα Λούη Τίκα (κατά κόσμον Ηλία Σπαντιδάκη) ζωντάνεψαν χθες το απόγευμα με τη διεξαγωγή του 5ου Λαϊκού Δρόμου που φέρει το όνομα του.

Ο αγώνας στον οποίο έλαβαν μέρος 106 αθλητές και αθλήτριες απ’ όλη την Κρήτη διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτρας και το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου και σημείωσε μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.

Νικητής στη διαδρομή μήκους 10.500 μέτρων, με εκκίνηση την Ιερά Μονή Αρκαδίoυ, ενδιάμεσα περάσματα από την Αμνάτο και την Κυριάνα και τερματισμό στη Λούτρα, αναδείχθηκε ο εκ Χανίων ορμώμενος Γιώργος Κουτρούλης, ο οποίος είχε επικρατήσει και στον Νικηφόρειο Δρόμο του 2025, ενώ την πρώτη θέση στις γυναίκες κατέλαβε η Γερμανίδα Σαρλίν Σαρσράβεθ.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που τερμάτισαν στην πρώτη τριάδα:

ΑΝΔΡΕΣ

1. Γιώργος Κουτρούλης 34:41,0

2. Μανώλης-Νεκτάριος Σηφάκης 36:11,4

3. Στέλιος Κολυβάκης 36:18,3

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1. Σαρλίν Σαρσράβεθ 41:33,5

2. Νίκη Ροδίτη 44:24,7

3. Γεωργία Μαλεφιτσάκη 47:04,4

«Κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν η διαδρομή, διότι συν τοις άλλοις καταλήγει σε κατήφορο που απαιτεί μελετημένη τακτική στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να έχεις δουλέψει πολύ τα πόδια σου» σχολίασε ο Γιώργος Κουτρούλης που ανήκει στον σύλλογο Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων.

Ο αγώνας αποτέλεσε φόρο τιμής, μνήμης και ευγνωμοσύνης στον Ηλία Σπαντιδάκη που γεννήθηκε το 1886 στη Λούτρα, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου έγινε διάσημος με το ονοματεπώνυμο Λούης Τίκας και δολοφονήθηκε το 1914 πληρώνοντας με τη ζωή του το επαναστατικό πνεύμα του και τη συμμετοχή του σε ρόλο πρωτοστάτη στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα.

Ο Λούης Τίκας αποτελεί μια εμβληματική προσωπικότητα στην ιστορία των κοινωνικών αγώνων. Υπήρξε ένας ατρόμητος μαχητή που σημάδεψε με την παρουσία, αλλά και με τη θυσία του τους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη δικαιοσύνη.

Ο Λουτριανός ήρωας άφησε μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα, με αποτέλεσμα να θεωρείται ήρωας στην Αμερική όπου η μνήμη του διαιωνίζεται τόσο με εκδηλώσεις, όσο και με τους ανδριάντες του που έχουν στηθεί σε διάφορες πόλεις.

Με την ευκαιρία της διεξαγωγής του αγώνα, ο εγγονός του αδελφού του Λούη Τίκα, Γιώργος Σταυρουλάκης άνοιξε το πατρικό σπίτι της οικογένειας που πρόκειται να μετατραπεί σε μουσείο, ανέσυρε ιστορικά κειμήλια και εκφώνησε λόγο

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Σαρρής, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ρεθύμνης και Πρόεδρος του ΣΔΥΡ Δημήτρης Λαχνιδάκης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Σκορδίλης, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Εθελοντισμού και Εποπτείας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, Γιώργος Παπαδόσηφος, ο

Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Αντωνίου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μέσης-Λούτρας Στέλιος Περακάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμνάτου Γιώργος Κανακάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κυριάνας Γιάννης Μανωλακάκης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λούτρας Κυριάκος Μαστοράκης και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου Βασίλης Βαμβακάς.

Λόγους για τη ζωή, τους αγώνες και τη θυσία του Λούη Τίκα εκφώνησαν ο ανιψιός του, Γιώργος Σταυρουλάκης και η Ανδριανή Αντωνάκου, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λούτρας.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν για τη χορηγία και την υποστήριξη που προσέφεραν στον 5ο Λαϊκό Δρόμο στη μνήμη του Λούη Τίκα, τα ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου, το Pedalux, το Ιατρικό Ρεθύμνου +RMA του Μανώλη Τζαγκαράκη, το Τμήμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ερυθρού Σταυρού και τον Λαογραφικό Όμιλο Τζανιδάκη.