Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης ο Ψηφιακός Τουριστικός Οδηγός «Τα Χωριά του Νομού Ρεθύμνου» που δημιούργησε το 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Έναν πλήρη ψηφιακό τουριστικό οδηγό με περιεχόμενο «Τα Χωριά του Νομού Ρεθύμνου» πρόσφεραν στο Δήμο Ρεθύμνης οι δημιουργοί του: Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 4ου Γυμνασίου Ρεθύμνου που με αφοσίωση, δημιουργικό πνεύμα και αγάπη για τον τόπο μας κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο προβολής και γνωριμίας με τον πλούσιο πολιτισμό, την ιστορία και τις φυσικές ομορφιές των χωριών του Ρεθύμνου.

Ο καρπός της διετούς προσπάθειας των μαθητών/ τριών, έγινε δεκτός με θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου κ. Γιώργη Μαρινάκη και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη και φιλοξενείται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνου.

Ο οδηγός είναι προσβάσιμος σε όλους –ες μέσω του συνδέσμου : https://www.rethymno.gr/city/maps

Ο Δήμαρχος συνεχάρη την υπεύθυνη του προγράμματος, Φιλόλογο κ. Ελένη Καραντζίκου, για την καθοδήγηση, το όραμα και την αμέριστη υποστήριξή της, καθώς και στις καθηγήτριες Αγγλικών κ. Ευαγγελία Λαγκουβάρδου και κ. Γεωργία Φιλιακούδη για τη συμβολή τους στη μετάφραση του οδηγού, καθιστώντας τον προσιτό και σε επισκέπτες από το εξωτερικό. Επίσης εξήρε τη συμβολή της Γραφίστριας κ. Γιάννας Ηλιακάκη στο σχεδιασμό και την παραχώρηση του διαδραστικού χάρτη.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στη συγχαρητήρια επιστολή του: «… Η εξαιρετικής ποιότητας εκπαιδευτική και πολιτιστική πρωτοβουλία σας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα του πώς η εκπαίδευση μπορεί να συνδυαστεί με την τεχνολογία, την έρευνα, τη συνεργασία και την αγάπη για τον τόπο, προσφέροντας ουσιαστικό όφελος στην τοπική κοινωνία και στον τουρισμό της περιοχής. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά του χάρτη και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια δημιουργική διάθεση να υλοποιείτε δράσεις που εμπνέουν, εκπαιδεύουν και προβάλλουν τον πολιτιστικό μας πλούτο».