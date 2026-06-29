Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Ημερίδα για τον Παύλο Βλαστό στο Ρέθυμνο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η ζωή στο Ρέθυμνο κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού (1800–1926)», η οποία οργανώθηκε από τη Χορωδία και Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής «Παύλος Βλαστός» σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου,

με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ρεθύμνου και την Ιστορική Λαογραφική εταιρία Ρεθύμνου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση εκατό (100) ετών από τον θάνατο του Παύλου Βλαστού (1840–1926), κορυφαίου λαογράφου και θεμελιωτή της Κρητικής Λαογραφίας.

Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Διακονίας «Θεομήτωρ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πανεπιστημιακών, ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών και πολιτών, οι οποίοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και τις επιστημονικές συζητήσεις.

Οι εισηγητές, μέσα από τεκμηριωμένες ανακοινώσεις, ανέδειξαν σημαντικές πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής και πνευματικής ζωής του Ρεθύμνου κατά τον 19ο αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού, φωτίζοντας παράλληλα την προσωπικότητα και τη διαχρονική συμβολή του Παύλου Βλαστού στη μελέτη και διάσωση της κρητικής λαϊκής παράδοσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους εισηγητές για την υψηλού επιπέδου επιστημονική τους συμβολή, προς τους συμμετέχοντες για την παρουσία και το ενδιαφέρον τους, καθώς και προς την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για τη φιλοξενία και τη στήριξη της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης σε όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία και την επιτυχή διεξαγωγή της ημερίδας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας των επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων ανέδειξαν την ανάγκη συνέχισης ανάλογων επιστημονικών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην έρευνα, την ιστορική μνήμη και την προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης.