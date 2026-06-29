Χανιά:Μεγάλη μουσική γιορτή με τον Κώστα Λειβαδά στην Ανατολική Τάφρο για τα τριάντα χρόνια παρουσίας στην δισκογραφία

ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ

30 χρόνια τραγούδια

Μαζί του :

Ελένη Τσαλιγοπούλου

Ανδριάνα Μπάμπαλη

Ερωφίλη

Θάνος Ματζίλης

Ανατολική Τάφρος Χανίων

Δευτέρα 6 Ιουλίου – Ώρα 21:30

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων

Ο αγαπημένος μας τραγουδοποιός Κώστας Λειβαδάς επιστρέφει στον τόπο του, τα Χανιά, και μας προσκαλεί σε μια μεγάλη μουσική γιορτή με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας του στη δισκογραφία. Σε αυτή τη μοναδική συναυλία στην Ανατολική Τάφρο, στις 6 Ιουλίου 2026, θα έχει στο πλευρό του αγαπημένους φίλους και εξαιρετικούς ερμηνευτές: την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ανδριάνα Μπάμπαλη, την Ερωφίλη και τον Θάνο Ματζίλη.

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, μας έχει χαρίσει αμέτρητα αγαπημένα τραγούδια -είτε με τη δική του φωνή είτε μέσα από τις ερμηνείες σπουδαίων καλλιτεχνών -, καθώς και 8 προσωπικούς δίσκους, μελοποιημένη ποίηση και μουσική για την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το χοροθέατρο.

Παράλληλα, μόλις κυκλοφόρησε ο νέος του δίσκος με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, σχεδόν 20 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη τους κοινή δισκογραφική δουλειά. Πρόκειται για ένα album με υπέροχα τραγούδια, που αναμένεται να γίνουν και αυτά αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, όπως τόσα άλλα που έχουμε αγαπήσει από τους δυο τους.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στην έναρξη των θερινών εκδηλώσεων στην Ανατολική Τάφρο, ο Κώστας Λειβαδάς και οι συνεργάτες του υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη με μελωδίες που μας έχουν συνοδεύσει από την εφηβεία μας και έχουμε χιλιοτραγουδήσει σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Μια συναυλία με τραγούδια που αποτελούν το δικό μας «soundtrack», όπου το κοινό γίνεται συμμέτοχος και πρωταγωνιστής από το πρώτο κιόλας τραγούδι!

Παίζουν οι μουσικοί:

Κώστας Καββαδίας – κιθάρες

Γιάννης Γρυπαίος – μπάσο

Βαγγέλης Καλαμάρας – τύμπανα

Νίκος Παπαναστασίου – ακορντεόν

Στο πιάνο & στο τραγούδι ο Κώστας Λειβαδάς.

Ηχοληψία: Δημήτρης Χατζάκης

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης & Δήμος Χανίων

Οργάνωση & εκτέλεση παραγωγής: Τεχνότροπον Artway Cultural Productions

Είσοδος ελεύθερη.