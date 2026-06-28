Στην ελίτ της Ευρώπης η Ελλάδα: Στις 5 χώρες με τις καθαρότερες θάλασσες για το 2026

Μαζί με ακόμη τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, οι ελληνικές παραλίες αποθεώνονται από τον ΕΟΠ, προσφέροντας τον απόλυτο οδηγό για ασφαλείς και κρυστάλλινες βουτιές.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες με τις πιο καθαρές θάλασσες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ). Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι τα κρυστάλλινα νερά της χώρας αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Σε σχετική ανάρτηση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναφέρει:«Ακόμα σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές; Εδώ θα βρείτε εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης», προτείνοντας τις πέντε κορυφαίες χώρες της Ευρώπης με τις καλύτερες παραλίες.

Στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Κύπρος, η Λιθουανία, η Σλοβενία και η Βουλγαρία, επιβεβαιώνοντας τη συνολική βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών υδάτων.

Η ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων

Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο«Ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης το 2025», τα περισσότερα από τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρώπη θεωρούνται ασφαλή. Η αξιολόγηση βασίζεται σε δείγματα από περισσότερες από 22.000 περιοχές κολύμβησης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τις περιοχές αυτές:

Το 85% αξιολογήθηκε ως «άριστο»,

Το 96% πληρούσε τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Ύδατα Κολύμβησης (BWD),

Ενώ μόλις το 1,5% χαρακτηρίστηκε ως «κακής ποιότητας».

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη συνεχή πρόοδο των κρατών-μελών στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει ως μία από τις χώρες με τις καθαρότερες και πιο ασφαλείς ακτές της Ευρώπης.