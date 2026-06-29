Ηράκλειο: Ελεύθερος με όρους ο 25χρονος Πρόεδρος για τους πυροβολισμούς στο γλέντι

Μεταξύ άλλων του απαγορεύτηκε η διαμονή στο χωριό του.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τη Δευτέρα, μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου, ο 25χρονος πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου χωριού του δήμου Ηρακλείου για τους πυροβολισμούς που έριξε στη διάρκεια κρητικού γλεντιού στην πλατεία του οικισμού.

Στον νεαρό επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του αλλά και της απαγόρευσης στον τόπο κατοικίας του. Ο τελευταίος όρος ενδεχομένως σχετίζεται με την ιδιότητα του ως προέδρου.

Ο νεαρός εμφανίστηκε συντετριμμένος από την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τις συνέπειες που μπορεί να είχε αυτή επιπόλαιη ενέργεια του. Ισχυρίστηκε ότι στο γλέντι κάποια παρέα θαμώνων είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται επικίνδυνα, σπάζοντας μπουκάλια, με αποτέλεσμα εκείνος να ανησυχήσει για την σωματική ακεραιότητα θαμώνων. Τότε, σκέφτηκε να πάει στο σπίτι και να πάρει το όπλο που κατείχε νόμιμα με σκοπευτική άδεια προκειμένου να ρίξει στον αέρα κάποιους πυροβολισμούς ώστε να αποτρέψει τα χειρότερα. Ο 25χρονος δήλωσε μετανιωμένος για την απερισκεψία και ζήτησε συγνώμη και από την οικογένεια του για την περιπέτεια στην οποία την υπέβαλε αλλά και από τους συγχωριανούς του.

Να σημειωθεί ότι αστυνομικοί μετά από έρευνες στα σπίτια μελών της οικογένειας του είχαν συλλάβει τους γονείς και τα αδέρφια του που αφέθηκαν εν τέλει ελεύθεροι χωρίς όρους. Όσον αφορά τον 25χρονο, οι συνήγοροι υπεράσπισης Αλεξάνδρα Σπανάκη και Λευτέρης Κάρτσωνας εξέφρασαν την ικανοποίηση τους, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση που εκδόθηκε ήταν η αρμόζουσα. Στα δικαστήρια πάντως βρέθηκαν αρκετοί συγγενείς και φίλοι σε ένδειξη συμπαράστασης.

Cretalive