«Πράσινη» θωράκιση για τις ακτές της Κρήτης – 500 φυτά ενάντια στην κλιματική αλλαγή

Μια σημαντική δράση δεντροφύτευσης υλοποιήθηκε στις παράκτιες περιοχές της Κάτω Ζάκρου και του Ξεροκάμπου στον Δήμο Σητείας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου NaTour4CChange που υλοποιεί ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος της δράσης ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας ευαίσθητων παράκτιων οικοσυστημάτων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της τουριστικής πίεσης και συγκεκριμένα η προστασία των ακτών από τη διάβρωση, η συγκράτηση των αμμοθινών, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η βελτίωση του μικροκλίματος σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής και τουριστικής αξίας.

Η δράση υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Δήμο Σητείας και το Γεωπάρκο Σητείας, και εντάσσεται στο πλαίσιο των βασισμένων στη Φύση λύσεων (Nature-based Solutions – NbS), ως εργαλεία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμης διαχείρισης παράκτιων περιοχών υψηλής οικολογικής και τουριστικής αξίας.

«Επιλέχθηκαν οι περιοχές του Ξηρόκαμπου και της Ζάκρου, περιοχές οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα κι έγινε φύτευση ενδημικών φυτών. Η υποχρέωση του Δήμου Σητείας είναι η παροχή νερού, ούτως ώστε να γίνεται συστηματικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα το πότισμα. Είναι μια πιλοτική δράση, αλλά τα αποτελέσματα θα δώσουν τη δυνατότητα εφαρμογής της συγκεκριμένης δεντροφύτευσης σε διευρυμένη βάση» – ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, απευθύνοντας ευχαριστίες στην Περιφέρεια Κρήτης που επέλεξε τον Δήμο Σητείας «αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω ξηροθερμικότητας και λόγω χαμηλών ποσοστών βροχοπτώσεων στην περιοχή»

«Σε διάλογο με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και σε συντονισμό για τη δράση μας έναντι της Κλιματικής Κρίσης, εφαρμόζουμε στην πράξη και σε μικρή (πιλοτική ) κλίματα λύσεις για να ενδυναμώσουμε την ανθεκτικότητα των παραθαλάσσιων περιοχών της Κρήτης μας. Επιλέξαμε την ευαίσθητη περιοχή της Σητείας για να εφαρμόσουμε «φυσικές λύσεις» όπως η φύτευση κατάλληλων φυτών – δένδρων σε συνεργασία με το Δήμο Σητείας. Αποτελεί πείραμα και παράδειγμα για εξάπλωση και πολλαπλασιασμό» – ανέφερε σχετικά με τη δράση ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και Εντεταλμένος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Γιώργος Αλεξάκης.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις παραθαλάσσιες ζώνες, κοντά στον αιγιαλό και σε ευαίσθητα οικοσυστήματα όπως η Λίμνη της Κάτω Ζάκρου και η Αλατσολίμνη του Ξεροκάμπου, περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική σημασία και υψηλή επισκεψιμότητα. Συνολικά φυτεύτηκαν περίπου 500 φυτά ανθεκτικά σε ξηροθερμικές και αλατότητες συνθήκες (χαρουπιές, μουριές, μυόπορα, συκιές, πικροδάφνες, δεντρολίβανα, λεβάντες). Παράλληλα εφαρμόστηκαν ενισχυτικά υλικά φύτευσης και εγκαταστάθηκε αρδευτικό σύστημα.