Στην Κρήτη οι λιγότερες θέσεις γιατρών για Κέντρα Υγείας- Εμείς 35 οι άλλες περιφέρειες έως.. 87

Το υπουργείο Υγείας προκηρύσσει θέσεις 441 μόνιμων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και το νησί βρίσκεται στον… πάτο της λίστας με μόλις 35.

Οι νέες προσλήψεις έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία σε ολόκληρη την επικράτεια, ωστόσο η Κρήτη ένα νησί με πολύ μεγάλες ανάγκες για τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά και τα εκατομμύρια τουριστών βρίσκεται «ουραγός» σε αυτή την προσπάθεια.

Να μας εξηγήσει το «γιατί» η ΔΥΠΕ Κρήτης

«Μήπως έχουμε πλεόνασμα και δεν το ξέρουμε;» αναρωτιούνται οι υγειονομικοί που ζητούν απαντήσεις από την διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική, δομική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στόχος είναι η άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η θωράκιση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πως κατανέμονται οι θέσεις

Οι μόνιμες θέσεις κατανέμονται και στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

· 1η ΥΠΕ: 70 θέσεις

· 2η ΥΠΕ: 87 θέσεις

· 3η ΥΠΕ: 48 θέσεις

· 4η ΥΠΕ: 80 θέσεις

· 5η ΥΠΕ: 39 θέσεις

· 6η ΥΠΕ: 82 θέσεις

· 7η ΥΠΕ Κρήτης : 35 θέσεις

Προκηρύσσονται επίσης 2 θέσεις γιατρών του ΕΣΥ σε φορείς Π.Φ.Υ. νησιών δικαιούχων του επιμίσθιου της δωρεάς του φιλανθρωπικού ιδρύματος «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00.

Σε δήλωσή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr για την προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για νοσοκομεία, φορείς ψυχικής υγείας αλλά και 42 θέσεων σε μικρά νησιά της χώρας επανερχόμαστε με την πρώτη μας μεγάλη προκήρυξη για το 2026, που αφορά αποκλειστικά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί μια από τις αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητές μας.

Με την έγκριση της προκήρυξης των νέων μόνιμων θέσεων ιατρών, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση των πολιτών σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.

Στόχος μας είναι κάθε Κέντρο Υγείας – από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της πατρίδας μας – να διαθέτει το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς και να λαμβάνουν τη φροντίδα που πραγματικά αξίζουν.»

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ