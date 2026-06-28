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Διπλώματα οδήγησης: Πώς αλλάζουν οι εξετάσεις για να περιοριστεί η διαφθορά

Από: ΠΚ team

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Νέα εποχή στις εξετάσεις και την έκδοση διπλωμάτων οδήγησης φέρνει το υπουργείο Μεταφορών, εφαρμόζοντας ένα ευρύ πρόγραμμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού που στοχεύει στον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς και στην απλούστευση των διαδικασιών.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η τοποθέτηση καμερών και συστημάτων καταγραφής ήχου στα οχήματα όπου πραγματοποιούνται οι πρακτικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα καταγράφεται ηλεκτρονικά από την αρχή έως το τέλος, μέσω ειδικού συστήματος που ενεργοποιείται με QR κωδικό, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων και να μειώνονται οι πιθανότητες αθέμιτων παρεμβάσεων.

Παράλληλα, αναπτύσσεται νέο ενιαίο ψηφιακό σύστημα για τις θεωρητικές εξετάσεις, το οποίο θα επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας και εντοπισμό ύποπτων μοτίβων. Η πιλοτική εφαρμογή του λειτουργεί ήδη στη Διεύθυνση Μεταφορών Ηρακλείου και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των γνωστών «φακέλων», λειτουργεί ήδη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα report-diplomata.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν, ακόμη και ανώνυμα, καταγγελίες για περιστατικά χρηματισμού, αθέμιτων πρακτικών ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων. Οι αναφορές αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, όπου απαιτείται, διαβιβάζονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς πλέον διαδικασίες όπως η έκδοση και ανανέωση αδειών οδήγησης, οι μεταβιβάσεις οχημάτων και άλλες συναλλαγές ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αυτόματη έκδοση των αδειών οδήγησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πρακτικών εξετάσεων. Οι νέοι οδηγοί μπορούν να αποκτούν το δίπλωμά τους σε ψηφιακή μορφή μέσω του Gov.gr Wallet μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ ακολουθεί η έκδοση της έντυπης άδειας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, από την αίτηση και την πληρωμή έως την παραλαβή τους, ώστε κάθε στάδιο να καταγράφεται ηλεκτρονικά, ενισχύοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

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