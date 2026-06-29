Πανσέληνος Ιουνίου: Σήμερα το «Φεγγάρι της Φράουλας»

Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου ο νυχτερινός ουράνιος θόλος θα λάμψει από την πανσέληνο του Ιουνίου, την πρώτη πανσέληνο του καλοκαιριού γνωστή και ως το φεγγάρι της Φράουλας.

Η πανσέληνος θα βρίσκεται στο απόγειό της τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Ιουνίου, όμως ολοστρόγγυλη και φωτεινή θα διακρίνεται στον ουρανό από σήμερα, βράδυ Δευτέρας.

H Σεληνιακή Ψευδαίσθηση

H πανσέληνος του Ιουνίου, διαφέρει από τις υπόλοιπες του έτους – όσον αφορά το βόρειο ημισφαίριο – καθώς βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα.

Αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη είναι που δημιουργεί το οπτικό φαινόμενο της αποκαλούμενης Σεληνιακής Ψευδαίσθησης. Σε αυτήν την περίπτωση η πανσέληνος φαίνεται μεγαλύτερη απ’ ότι όταν βρίσκεται ψηλά στον ορίζοντα. Φυσικά, το μέγεθός της πανσελήνου είναι πάντα το ίδιο και αυτό δεν αλλάζει αλλά η οπτική αίσθηση που δημιουργεί – εξαιτίας της θέσης της – είναι ότι πρόκειται για μια μεγαλύτερη σελήνη από αυτές που απολαμβάνουμε συνήθως.

Το χρώμα της πανσελήνου του Ιουνίου

Παρά το απόλυτα καλοκαιρινό και «γλυκό» όνομά του, το φεγγάρι της φράουλας συνήθως δεν παίρνει κάποιο έντονο ροζ ή κόκκινο χρώμα (αν και μερικές φορές, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, μπορεί να φαίνεται ελαφρώς κοκκινωπό ή κεχριμπαρένιο εξαιτίας της ατμόσφαιρας).

Από πού βγήκε το όνομα «Φεγγάρι της φράουλας»

Το όνομα για την πανσέληνο του Ιουνίου προέρχεται από τις φυλές των ιθαγενών Αλγόνκιν (Algonquin) της Βόρειας Αμερικής. Για εκείνους, η πανσέληνος αυτή σηματοδοτούσε την ιδανική εποχή για τη συγκομιδή της άγριας φράουλας, η οποία ωρίμαζε ακριβώς μέσα στον Ιούνιο.

Η ονομασία της πανσελήνου του Ιουνίου στην Ευρώπη

Άλλες ονομασίες για την πανσέληνο του Ιουνίου στην Ευρώπη είναι το «Φεγγάρι του Μέλιτος» (Honey Moon) ή «Φεγγάρι του Υδρομελιού», επειδή εκείνη την περίοδο γινόταν η συγκομιδή του μελιού. Επίσης αποκαλείται και «Ροζ Φεγγάρι».