ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη για την απώλεια της Άννας Λειψάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο και άδικο χαμό της Άννας Λειψάκη, κόρης του πρώην Αντιδημάρχου Χανίων και αγαπητού μέλους της τοπικής μας κοινωνίας, Δημήτρη Λειψάκη.

Μια απώλεια τόσο πρόωρη και τόσο σκληρή αφήνει όλους μας άφωνους. Σε στιγμές σαν αυτές, τα λόγια στέκουν ανήμπορα μπροστά στο μέγεθος του πόνου μιας οικογένειας.

Εκ μέρους του Δήμου Χανίων και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή και ολόθερμα συλλυπητήριά μου στον αγαπητό φίλο Δημήτρη Λειψάκη και σε ολόκληρη την οικογένειά του. Η σκέψη μας είναι κοντά τους, με την ευχή να βρουν δύναμη και κουράγιο να σταθούν όρθιοι αυτές τις αβάσταχτες ώρες.

Αιωνία της η μνήμη.

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