Δήμος Χανίων:Αντικαταστάθηκε η περίφραξη στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Αγίας Μαρίνας

Στην αντικατάσταση της περίφραξης του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αγία Μαρίνα προχώρησε ο Δήμος Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, καθώς η υφιστάμενη περίφραξη παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας του γηπέδου. Οι εργασίες περιλάμβαναν την αποξήλωση της παλαιάς κατασκευής και την τοποθέτηση νέας περίφραξης, που διασφαλίζει την ασφαλή χρήση της αθλητικής εγκατάστασης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο προγραμματισμό του Δήμου Χανίων για τη συντήρηση των δημοτικών αθλητικών χώρων, με στόχο τη διατήρησή τους σε καλή λειτουργική κατάσταση και την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών για τα αθλητικά σωματεία και τους πολίτες που τους χρησιμοποιούν καθημερινά.