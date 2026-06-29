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Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνεδριάζει εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβουλίου Αγίου Νικολάου σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στις 20:00 με τα παρακάτω θέματα:
1. Συζήτηση – έκφραση γνώμης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
2. Συζήτηση – έκφραση γνώμης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
Η συνεδρίαση έχει χαρακτήρα κατεπείγοντος καθώς αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ. μ συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει οριστική απόφαση για τα προαναφερθέντα ζητήματα .
Είναι απολύτως αναγκαίο να διατυπωθεί και να αποσταλεί άμεσα η επίσημη γνώμη του Δήμου μας, ώστε να ληφθούν υπόψη οι θέσεις της τοπικής μας κοινωνίας κατά τη λήψη της περιφερειακής απόφασης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση πλατφόρμας epresence.gov.gr)

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Team Πολ. Κρήτης
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