Δεσπόζει η Μεγαλόχαρη στην Τήνο

Τα μεγάλα προσκυνήματα.
Στην Ελλάδα, η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ενώ σε πόλεις και χωριά -ανά την επικράτεια- διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια, που καταλήγουν σε γενικευμένο γλέντι.
Χιλιάδες προσκυνητές, γονατιστοί, με ένα τάμα στο χέρι, στέκονται ώρες στην ουρά για να προσκυνήσουν τη Θαυματουργή εικόνα, αναζητώντας παρηγοριά, δύναμη και στήριξη από την Παναγία.
Το Μεγαλοπροσκύνημα της Τήνου
Παναγία Σουμελά στη Βέροια, Εκατονταπυλιανή στην Πάρο, η Παναγία Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό, αλλά και η Παναγία της Κεφαλονιάς, όπου κάθε χρόνο εμφανίζονται κοντά στην εικόνα της τα λεγόμενα «φίδια της Παναγίας», είναι μερικά μόνο από τα εκατοντάδες προσκυνήματα της Θεοτόκου ανά τη χώρα.
Όμως, όλων δεσπόζει το Προσκύνημα της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, σημείο αναφοράς της Ορθοδοξίας όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το Προσκύνημα της Πάρου
Χιλιάδες πιστοί, πολλοί εξ αυτών γονατιστοί, ανηφορίζουν με θρησκευτική ευλάβεια προς τον Ναό της Ευαγγελίστριας για να εκπληρώσουν το τάμα τους στην εικόνα της Παναγίας. Μάλιστα, η περιφορά του Επιταφίου και η μεγαλοπρεπής λιτάνευση της εικόνας Της σε ολόκληρη την πόλη, δημιουργούν θρησκευτικό δέος και συγκίνηση.
Παράλληλα, στο νησί οι Έλληνες τιμούν κι αυτούς που χάθηκαν, όταν οι Ιταλοί τορπίλισαν και βούλιαξαν την «Έλλη» στο λιμάνι ανήμερα της Παναγιάς. Σε πολλά νησιά του Αιγαίου στολίζουν και περιφέρουν επιτάφιο προς τιμήν της Παναγίας. Επίσης σε όλη τη χώρα διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια, που καταλήγουν σε γλέντια.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ