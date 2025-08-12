ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δήμος Αγίου Νικολάου:Δεκαπενταύγουστος στην Νεάπολη 14 και 15 Αυγούστου 2025

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Το καθιερωμένο διήμερο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στην Νεάπολη αναμένεται να συγκεντρώσει και φέτος δεκάδες συμπολιτών, απόδημων και ξένων επισκεπτών στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 : Παραδοσιακή βραδιά με το συγκρότημα του Κώστα Καλλέργη & του Γιώργη Φασουλά.
Κατάβαση του Τιμίου Σταυρού – Αγώνας ανώμαλου δρόμου.

Ώρα : 21:00
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025: Παραδοσιακή βραδιά με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
Συμμετέχει (14 & 15/8) το χορευτικό τμήμα της Σχολής Χορού «Το Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριανής Γαλανού.
Κεντρική Πλατεία Νεάπολης

Ώρα : 21:00
Διοργάνωση :Δήμος Αγίου Νικολάου-Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης- Περιφέρεια Κρήτης.
Είσοδος: Ελεύθερη

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 – «Δρήρειος Δρόμος» (10 Km) – Ποδηλατοβόλτα (21Km)
Ο «Δρήρειος Δρόμος 2025» θα έχει αφετηρία από την πλατεία Νεάπολης.
Ώρα εκκίνησης : 18:00 Πλατεία Νεάπολης

Ώρα τερματισμού : 20:00
Απονομές σε νικητές : 20:30

Ποδηλατοβόλτα (21 Km) Με την συνδρομή του ποδηλατικού ομίλου «Δρήρος».
Διαδρομή μέσω παραδοσιακών χωριών.
Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Τοπική Κοινότητα Νεάπολης

