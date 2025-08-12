Δήμος Αγίου Νικολάου:Δεκαπενταύγουστος στην Νεάπολη 14 και 15 Αυγούστου 2025

Το καθιερωμένο διήμερο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στην Νεάπολη αναμένεται να συγκεντρώσει και φέτος δεκάδες συμπολιτών, απόδημων και ξένων επισκεπτών στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 : Παραδοσιακή βραδιά με το συγκρότημα του Κώστα Καλλέργη & του Γιώργη Φασουλά.
Κατάβαση του Τιμίου Σταυρού – Αγώνας ανώμαλου δρόμου.
Ώρα : 21:00
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025: Παραδοσιακή βραδιά με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.
Συμμετέχει (14 & 15/8) το χορευτικό τμήμα της Σχολής Χορού «Το Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριανής Γαλανού.
Κεντρική Πλατεία Νεάπολης
Ώρα : 21:00
Διοργάνωση :Δήμος Αγίου Νικολάου-Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης- Περιφέρεια Κρήτης.
Είσοδος: Ελεύθερη
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 – «Δρήρειος Δρόμος» (10 Km) – Ποδηλατοβόλτα (21Km)
Ο «Δρήρειος Δρόμος 2025» θα έχει αφετηρία από την πλατεία Νεάπολης.
Ώρα εκκίνησης : 18:00 Πλατεία Νεάπολης
Ώρα τερματισμού : 20:00
Απονομές σε νικητές : 20:30
Ποδηλατοβόλτα (21 Km) Με την συνδρομή του ποδηλατικού ομίλου «Δρήρος».
Διαδρομή μέσω παραδοσιακών χωριών.
Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Τοπική Κοινότητα Νεάπολης