Πώς ζουν τα άτομα με αυτισμό στο Ηράκλειο;

Ντοκιμαντέρ του Συλλόγου ΗΡΥΔΑ για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού.
Την καθημερινότητα των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και των γονιών τους περιγράφει το ντοκιμαντέρ με τίτλο “Autism: Fading Lines Documentary – Σύλλογος ΗΡΥΔΑ/ Ντοκιμαντέρ για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού“.
Στο ντοκιμαντέρ του Συλλόγου ΗΡΥΔΑ, διάρκειας 18 λεπτών, μιλούν τα ίδια τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
Η ΗΡΥΔΑ είναι Σύλλογος Γονέων Υποστήριξης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αυτισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Η Στέλλα Μαρκάκη ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μιλάει στο ντοκιμαντέρ -μεταξύ άλλων- και για το πώς γεννήθηκε η ανάγκη για την υπάρξη αυτού του Συλλόγου.
Στο ντοκιμαντέρ μιλούν επίσης κι άλλες μητέρες που αποτελούν την ομάδα του Συλλόγου. Περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, οι στερεότυπες αντιλήψεις που επικρατούν ακόμα και σήμερα ενώ καταδεικνύονται και τα δομικά προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο υποστήριξης από το κράτος.
Δείτε το ντοκιμαντέρ
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Άλκης Σδούγκος
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Φοίβος Κοστικίδης
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ