Δήμος Αμαρίου:Εγκαίνια του ανακαινισμένου Δημοτικού Σταδίου Φουρφουρά «Μιχάλης Μαράκης» – Αγώνες Στίβου 14α ΜΑΡΑΚΕΙΑ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή 10 Αυγούστου και ώρα 7:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Δημοτικού Σταδίου Φουρφουρά «Μιχάλης Μαράκης».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Αμαρίου σε συνεργασία με τον Ο.Κ.Α. ΑΡΚΑΔΙ και τον Α.Ο. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ διοργανώνουν τους καθιερωμένους αγώνες στίβου «14α Μαράκεια», στη μνήμη του Αμαριώτη Πρωταθλητή Δισκοβολίας – Γυμναστή, Μιχάλη Μαράκη.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

 ΕΝΗΛΙΚΕΣ
o ΩΡΑ 18:15 – Αγώνας Δρόμου 7.000μ. με εκκίνηση τις Κουρούτες και τερματισμό το Δημοτικό Στάδιο, Ανδρών – Γυναικών.
o ΩΡΑ 19:00 – Κρητικό βόλι Ανδρών – Βετεράνων.
 Κ16 – Έτη Γέννησης 2010 και 2011.
o ΩΡΑ 18:00 – Αγώνας Δρόμου 1.500μ. με εκκίνηση το πατρικό σπίτι του Μιχάλη Μαράκη και τερματισμό το Δημοτικό Στάδιο, Αγοριών – Κοριτσιών.

 Κ14 – Έτη Γέννησης 2012 και 2013.
o ΩΡΑ 18:30 – Αγώνας ταχύτητας 60μ. εντός Σταδίου, Αγοριών – Κοριτσιών.
o ΩΡΑ 18:30 – Άλμα εις μήκος (3 άλματα – ελεύθερο πάτημα), Αγοριών – Κοριτσιών.
 ΩΡΑ 19:30 – ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
 Κ12 – Έτη Γέννησης 2014, 2015 και 2016.

o ΩΡΑ 20:00 – Αγώνας ταχύτητας 50μ. εντός Σταδίου, Αγοριών – Κοριτσιών.
o ΩΡΑ 20:00 – Άλμα εις μήκος (2 άλματα – ελεύθερο πάτημα) Αγοριών – Κοριτσιών.
 JUNIOR – Έτη Γέννησης 2017, 2018 και 2019.
o ΩΡΑ 20:15 – 50μ. τρέξιμο (χωρίς κατάταξη).

Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα των αγώνων στο Στάδιο.

Λασίθι:Συνελήφθησαν τρία άτομα για τα κατά...

0
Συνελήφθησαν χθες (07.08.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπές σε δωμάτια...

0
Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί για κλοπές στα Χανιά ...

