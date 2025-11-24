Δήμος Χανίων:Αιτήσεις συμμετοχής επαγγελματιών στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο

Αιτήσεις συμμετοχής επαγγελματιών στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο

του Δήμου Χανίων

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για συμμετοχή επαγγελματιών στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο του Δήμου Χανίων στην Πλατεία 1866, όπου θα τοποθετηθούν 15 κιόσκια χριστουγεννιάτικης αγοράς και 5 κιόσκια εθελοντικών συλλόγων.

Πλούσιες δράσεις θα λαμβάνουν χώρα καθημερινά, ώστε η Πλατεία 1866 να γίνει σημείο αναφοράς της πόλης.

Το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων ή στο dimos@chania.gr

H πρόσκληση για συμμετοχή, με αναλυτικές οδηγίες υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.chania.gr/enimerosi/municipality-press-releases/aitiseis24112025.html