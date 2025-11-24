ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Αιτήσεις συμμετοχής επαγγελματιών στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αιτήσεις συμμετοχής επαγγελματιών στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο
του Δήμου Χανίων

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για συμμετοχή επαγγελματιών στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο του Δήμου Χανίων στην Πλατεία 1866, όπου θα τοποθετηθούν 15 κιόσκια χριστουγεννιάτικης αγοράς και 5 κιόσκια εθελοντικών συλλόγων.

Πλούσιες δράσεις θα λαμβάνουν χώρα καθημερινά, ώστε η Πλατεία 1866 να γίνει σημείο αναφοράς της πόλης.

Το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων ή στο dimos@chania.gr

H πρόσκληση για συμμετοχή, με αναλυτικές οδηγίες υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.chania.gr/enimerosi/municipality-press-releases/aitiseis24112025.html

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Περιφέρεια Κρήτης: 1,6 εκ. ευρώ για την...

0
Πρόσκληση στους Δήμους του νησιού για ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών...

Δράσεις από την Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου

0
Η Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου με την έγκριση της διεύθυνσης...

Περιφέρεια Κρήτης: 1,6 εκ. ευρώ για την...

0
Πρόσκληση στους Δήμους του νησιού για ολοκληρωμένα σχέδια τοπικών...

Δράσεις από την Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου

0
Η Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου με την έγκριση της διεύθυνσης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τοποθέτηση της πρώτης μεταλλικής πεζογέφυρας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του ΒΟΑΚ
Επόμενο άρθρο
Τραγωδία στο Ηράκλειο – Κατέληξαν δύο από τους τέσσερις μετανάστες που είχαν μεταφερθεί στο Βενιζέλειο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST