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Δήμος Χανίων : Ανοιχτό και τις Κυριακές το Δημοτικό Πάρκινγκ στη Περίδου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η Κύδων Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου,με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και σε συνέχεια της διεύρυνσης ωραρίου 24ωρης λειτουργείας, ο Δημοτικός Σταθμός Αυτοκινήτων στην οδό Περίδου θα λειτουργεί και τις Κυριακές κατά τη θερινή περίοδο.
Συγκεκριμένα, ο σταθμός θα λειτουργεί και τις Κυριακές από τις 16:30 το απόγευμα. Συνεπώς το μόνο διάστημα κατά το οποίο ο χώρος θα παραμένει κλειστός είναι από τις 07:00 εως τις 16:30 της Κυριακής.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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