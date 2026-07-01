Δήμος Χανίων : Ανοιχτό και τις Κυριακές το Δημοτικό Πάρκινγκ στη Περίδου

Η Κύδων Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου,με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και σε συνέχεια της διεύρυνσης ωραρίου 24ωρης λειτουργείας, ο Δημοτικός Σταθμός Αυτοκινήτων στην οδό Περίδου θα λειτουργεί και τις Κυριακές κατά τη θερινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός θα λειτουργεί και τις Κυριακές από τις 16:30 το απόγευμα. Συνεπώς το μόνο διάστημα κατά το οποίο ο χώρος θα παραμένει κλειστός είναι από τις 07:00 εως τις 16:30 της Κυριακής.