Ηράκλειο:Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής εκδήλωσης στον οικισμό Χερσονήσου.

Ανακοινώνονται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής εκδήλωσης στον οικισμό Χερσονήσου.

Ειδικότερα, λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης κοινού και της ανάγκης ασφάλειας του, αποφασίζεται απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί των οδών Νικολάου Φιλιππάκη και Διονύσου, στην πλατεία Μαρκαβούσας στον οικισμό Χερσονήσου, κατά τις ώρες 21:00΄ της 02/07/2026 έως τις 06:00΄ της 03/7/2026.

Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις ανωτέρω περιοχές θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών (τοπικό επαρχιακό δίκτυο).

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.