ΚΡΗΤΗ

Ομόφωνη εκλογή του νέου προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Νέα Πρόεδρος η Σοφία Μαλανδράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η Σοφία Μαλανδράκη είναι η νέα Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, προερχόμενη από την παράταξη της πλειοψηφίας. Την υποψηφιότητά της πρότεινε στο σώμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το νέο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως και η νέα Πρόεδρος, εκλέχθηκαν ομόφωνα.
Στη θέση της Αντιπροέδρου εκλέχθηκε η Μαρία Βάρδα, προερχόμενη από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας «Η Κρήτη μας Αλλιώς» με επικεφαλής τον Σπύρο Δανέλλη.

Γραμματέας του οργάνου εκλέχθηκε ο Δημήτρης Βρύσαλης από την ελάσσονα μειοψηφία και την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής τον Αλέκο Μαρινάκη.

Εκλογές για την Περιφερειακή Επιτροπή
Στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εκλέχθηκαν και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)
2. Καρτσάκης Γεώργιος
3. Τερζής Λεωνίδας
4. Παπαβασιλείου Νεκτάριος

5. Φασουλάκης Κωνσταντίνος
6. Δανέλλης Σπυρίδων
7. Σμπώκος Βασίλης
8. Μανουσάκης Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Καμπουράκης Εμμανουήλ
2. Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη

3. Μπαλαντίνος Σπυρίδων
4. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος
5. Παπαδάκης Γεώργιος

6. Βρύσαλης Δημήτρης
7. Δερμιτζάκη – Ουρανού Ευαγγελία
8. Βάρδα Μαρία

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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