Hράκλειο:”Βούλιαξαν” τα Ρουσσοχώρια στη Γιορτή Αγνόπιτας με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη!

Υπάρχουν βραδιές που δεν τις θυμάσαι μόνο για το γλέντι, αλλά κυρίως για το συναίσθημα που σου αφήνουν. Η Γιορτή της Αγνόπιτας στα Ρουσσοχώρια ήταν ακριβώς μια τέτοια βραδιά! Περισσότεροι από 1500 άνθρωποι , όμορφες παρέες, χορός, τραγούδι, παραδοσιακές γεύσεις και αμέτρητες αγνόπιτες ένωσαν μικρούς και μεγάλους σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι.

Ο μοναδικός Γρηγόρης Σαμόλης με το συγκρότημά του απογείωσε το κέφι και κράτησε την πίστα γεμάτη μέχρι τις πρωινές ώρες χαρίζοντας σε όλους μια αξέχαστη βραδιά.

Πολλά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρουσσοχωρίων «Η Αγία Φωτεινή» και στους ακούραστους εθελοντές που, με μεράκι και αγάπη για το μικρό χωριό τους , διοργάνωσαν μια εξαιρετική γιορτή.

Και του χρόνου, με υγεία!! Ραντεβού ξανά στα όμορφα Ρουσσοχώρια, εκεί όπου η παράδοση γίνεται γιορτή και η φιλοξενία… οικογένεια!