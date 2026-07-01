ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:”Βούλιαξαν” τα Ρουσσοχώρια στη Γιορτή Αγνόπιτας με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Υπάρχουν βραδιές που δεν τις θυμάσαι μόνο για το γλέντι, αλλά κυρίως για το συναίσθημα που σου αφήνουν. Η Γιορτή της Αγνόπιτας στα Ρουσσοχώρια ήταν ακριβώς μια τέτοια βραδιά! Περισσότεροι από 1500 άνθρωποι , όμορφες παρέες, χορός, τραγούδι, παραδοσιακές γεύσεις και αμέτρητες αγνόπιτες ένωσαν μικρούς και μεγάλους σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι.

Screenshot

Ο μοναδικός Γρηγόρης Σαμόλης με το συγκρότημά του απογείωσε το κέφι και κράτησε την πίστα γεμάτη μέχρι τις πρωινές ώρες χαρίζοντας σε όλους μια αξέχαστη βραδιά.

Πολλά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρουσσοχωρίων «Η Αγία Φωτεινή» και στους ακούραστους εθελοντές που, με μεράκι και αγάπη για το μικρό χωριό τους , διοργάνωσαν μια εξαιρετική γιορτή.

Και του χρόνου, με υγεία!! Ραντεβού ξανά στα όμορφα Ρουσσοχώρια, εκεί όπου η παράδοση γίνεται γιορτή και η φιλοξενία… οικογένεια!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ομόφωνη εκλογή του νέου προεδρείου του...

0
Η Σοφία Μαλανδράκη είναι η νέα Πρόεδρος του Περιφερειακού...

Ηράκλειο:Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής εκδήλωσης στον...

0
Ανακοινώνονται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, έκτακτες κυκλοφοριακές...

Ομόφωνη εκλογή του νέου προεδρείου του...

0
Η Σοφία Μαλανδράκη είναι η νέα Πρόεδρος του Περιφερειακού...

Ηράκλειο:Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής εκδήλωσης στον...

0
Ανακοινώνονται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, έκτακτες κυκλοφοριακές...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ομόφωνη εκλογή του νέου προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Νέα Πρόεδρος η Σοφία Μαλανδράκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related