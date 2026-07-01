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SKY EXPRESS – ΠΑΤΡΙΣ: 40 εισιτήρια μετ’ επιστροφής εντός Ελλάδας στους αριστούχους Γ’ Λυκείου όλης της Κρήτης

Από: ΠΚ team

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Μια σημαντική προσφορά στους μαθητές του νησιού με αφορμή τα 80 χρόνια της εφημερίδας “ΠΑΤΡΙΣ”.

Με αφορμή τα 80 χρόνια της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», η SKY EXPRESS σε συνεργασία με τον Όμιλο «ΠΑΤΡΙΣ», προσφέρουν 40 εισιτήρια μετ’ επιστροφής εντός Ελλάδας, έως το τέλος του 2026 στους αριστούχους Γ’ Λυκείου στα σχολεία όλης της Κρήτης.

Γιατί αν τα 80 χρόνια της «ΠΑΤΡΙΣ» είναι μνήμη, οι 40 αριστούχοι είναι το μέλλον του τόπου μας και πρέπει να επιβραβεύονται, με την υπόσχεση ότι αυτός ο τόπος δεν σταματά να πιστεύει στους ανθρώπους του, ότι η γνώση, η προσπάθεια και η αριστεία θα βρίσκουν πάντα στήριγμα.

Ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στις νέες γενιές, όπως στάθηκε η «ΠΑΤΡΙΔΑ» δίπλα στην κοινωνία για 80 ολόκληρα χρόνια.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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