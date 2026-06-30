Από τη Γερμανία στη Μεσαρά για το… «χρυσάφι» της Κρήτης: Τρεις επιστήμονες μαγεύτηκαν από το κρητικό ελαιόλαδο!

Το ενδιαφέρον για το ποιοτικό κρητικό ελαιόλαδο έφερε τρεις επιστήμονες από τη Γερμανία μέχρι τη Μεσαρά, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τον τόπο και τους ανθρώπους πίσω από την παραγωγή του.

Οι Laura, Luigi και Johanna επισκέφθηκαν τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιοπαραγωγών «Φαμελιά Αστερουσίων», στο χωριό Στέρνες, θέλοντας να έρθουν σε επαφή με την πηγή παραγωγής του ελαιολάδου που έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και έχει γίνει γνωστό σε διεθνές επίπεδο.

Αφορμή για το ταξίδι τους στάθηκαν οι εντυπώσεις που τους μετέφερε συντοπίτης τους, ο οποίος είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στους ελαιώνες της περιοχής.

Κατά την επίσκεψή τους, οι τρεις Γερμανίδες ξεναγήθηκαν στα γραφεία του Συνεταιρισμού, αλλά και στους ελαιώνες των παραγωγών-μελών, γνωρίζοντας από κοντά την κρητική ύπαιθρο, τα ελαιόδεντρα και τη διαδικασία που βρίσκεται πίσω από ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.

Στελέχη του Συνεταιρισμού τις ενημέρωσαν αναλυτικά για όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως την κατανάλωση του ελαιολάδου, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η γευσιγνωσία του premium ελαιολάδου της «Φαμελιάς».

Οι επισκέπτριες εντυπωσιάστηκαν από τη γεύση, το άρωμα και την ποιότητα του προϊόντος, εκφράζοντας την επιθυμία να το μοιραστούν με τους συντοπίτες τους στη Γερμανία.

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Ως αποχαιρετιστήριο δώρο, τα μέλη του Συνεταιρισμού τούς προσέφεραν συσκευασίες με ελαιόλαδο, ώστε να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι από το μοναδικό «δάσος ελιών» της Μεσαράς.