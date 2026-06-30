ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη Γερμανία στη Μεσαρά για το… «χρυσάφι» της Κρήτης: Τρεις επιστήμονες μαγεύτηκαν από το κρητικό ελαιόλαδο!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το ενδιαφέρον για το ποιοτικό κρητικό ελαιόλαδο έφερε τρεις επιστήμονες από τη Γερμανία μέχρι τη Μεσαρά, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τον τόπο και τους ανθρώπους πίσω από την παραγωγή του.

Οι Laura, Luigi και Johanna επισκέφθηκαν τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιοπαραγωγών «Φαμελιά Αστερουσίων», στο χωριό Στέρνες, θέλοντας να έρθουν σε επαφή με την πηγή παραγωγής του ελαιολάδου που έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και έχει γίνει γνωστό σε διεθνές επίπεδο.

Αφορμή για το ταξίδι τους στάθηκαν οι εντυπώσεις που τους μετέφερε συντοπίτης τους, ο οποίος είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στους ελαιώνες της περιοχής.

Κατά την επίσκεψή τους, οι τρεις Γερμανίδες ξεναγήθηκαν στα γραφεία του Συνεταιρισμού, αλλά και στους ελαιώνες των παραγωγών-μελών, γνωρίζοντας από κοντά την κρητική ύπαιθρο, τα ελαιόδεντρα και τη διαδικασία που βρίσκεται πίσω από ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.

Στελέχη του Συνεταιρισμού τις ενημέρωσαν αναλυτικά για όλα τα στάδια, από την παραγωγή έως την κατανάλωση του ελαιολάδου, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η γευσιγνωσία του premium ελαιολάδου της «Φαμελιάς».

Οι επισκέπτριες εντυπωσιάστηκαν από τη γεύση, το άρωμα και την ποιότητα του προϊόντος, εκφράζοντας την επιθυμία να το μοιραστούν με τους συντοπίτες τους στη Γερμανία.

Από τη Γερμανία στη Μεσαρά για το… «χρυσάφι» της Κρήτης: Τρεις επιστήμονες μαγεύτηκαν από το κρητικό ελαιόλαδο!

Ως αποχαιρετιστήριο δώρο, τα μέλη του Συνεταιρισμού τούς προσέφεραν συσκευασίες με ελαιόλαδο, ώστε να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι από το μοναδικό «δάσος ελιών» της Μεσαράς.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Super League: Αλαφούζος και Μαρινάκης ισοψήφισαν στις...

0
Στις 15 Ιουλίου θα γίνουν οι επαναληπτικές εκλογές. Η πολυαναμενόμενη…...

Ολοκληρώνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150...

0
Αναζητούνται 33.351 νοικοκυριά που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην...

Super League: Αλαφούζος και Μαρινάκης ισοψήφισαν στις...

0
Στις 15 Ιουλίου θα γίνουν οι επαναληπτικές εκλογές. Η πολυαναμενόμενη…...

Ολοκληρώνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150...

0
Αναζητούνται 33.351 νοικοκυριά που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Έπεσε το πρώτο τσουχτερό πρόστιμο για ακαθάριστο οικόπεδο!
Επόμενο άρθρο
«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Σήμερα αρχίζουν οι πληρωμές για το πρόγραμμα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Super League: Αλαφούζος και Μαρινάκης ισοψήφισαν στις εκλογές για την προεδρία

ΠΚ team ΠΚ team -
Στις 15 Ιουλίου θα γίνουν οι επαναληπτικές εκλογές. Η πολυαναμενόμενη…...

Ολοκληρώνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες

ΠΚ team ΠΚ team -
Αναζητούνται 33.351 νοικοκυριά που δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην...

Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα – Από που ξεκινάει η εφαρμογή

ΠΚ team ΠΚ team -
Η διοίκηση του ομίλου θέτει σε πιλοτική εφαρμογήνέο πλαίσιο...

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Σήμερα αρχίζουν οι πληρωμές για το πρόγραμμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ξεκίνησαν οι πληρωμές προς προμηθευτές για εξαργυρωμένες επιταγές του...