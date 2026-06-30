«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Σήμερα αρχίζουν οι πληρωμές για το πρόγραμμα

Ξεκίνησαν οι πληρωμές προς προμηθευτές για εξαργυρωμένες επιταγές του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ύψους 6,29 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με τη διαδικασία να συνεχίζεται σταδιακά βάσει της σειράς υποβολής.

Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές προς τους προμηθευτές για τις εξαργυρωμένες επιταγές (voucher) του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι πρώτες καταβολές αφορούν περισσότερες από 6.270 επιταγές που εξαργυρώθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, συνολικού ύψους 6,29 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά, καλύπτοντας όλες τις εξαργυρώσεις με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, «με συνέπεια και ταχύτητα, το Υπουργείο διασφαλίζει τη σταθερή χρηματοδότηση του Προγράμματος, στηρίζοντας τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών όσο και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίησή του».

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Υπουργείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση allazothermansi.thermosifona.suppliers@prv.ypeka.gr.