Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα – Από που ξεκινάει η εφαρμογή

Η διοίκηση του ομίλου θέτει σε πιλοτική εφαρμογήνέο πλαίσιο ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Σε πιλοτική εφαρμογή ενός νέου πλαισίου ευέλικτων μορφών απασχόλησης προχωρά ο ΟΤΕ, εισάγοντας μια σειρά από προαιρετικές επιλογές που περιλαμβάνουν τετραήμερη εργασία, ευέλικτη τηλεργασία, εργασία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και προσωρινή μείωση του ημερήσιου ωραρίου με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των αποδοχών. Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΤΕ, εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Σε πρώτη φάση, το νέο μοντέλο θα εφαρμοστεί πιλοτικά στις Επιχειρησιακές Μονάδες Πληροφορικής (IT) και Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), ενώ μέχρι το τέλος του έτους η διοίκηση θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα προκειμένου να αποφασίσει εάν οι νέες πρακτικές μπορούν να επεκταθούν στο σύνολο του προσωπικού.

Οι νέες επιλογές για τους εργαζομένους

Στο επίκεντρο των νέων ρυθμίσεων βρίσκεται η δυνατότητα κάθε εργαζόμενου να επιλέγει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις προσωπικές ή οικογενειακές του ανάγκες, διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις αφορά τη δυνατότητα εθελοντικής προσωρινής μείωσης του ημερήσιου ωραρίου εργασίας έως και κατά τέσσερις ώρες. Η επιλογή αυτή θα συνοδεύεται από αναλογική μείωση των αποδοχών και απευθύνεται σε εργαζομένους που επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εξίσου σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τετραήμερη εργασία. Το νέο μοντέλο προβλέπει τέσσερις εργάσιμες ημέρες των δέκα ωρών, διατηρώντας αμετάβλητο το συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών και παρέχοντας μία επιπλέον ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη ευέλικτη κατανομή των ωρών εργασίας μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας τη δυνατότητα συσσώρευσης επιπλέον χρόνου εργασίας, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιείται μεταγενέστερα ως πρόσθετη άδεια αναψυχής.

Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα συνδυασμού φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κατανέμουν το ημερήσιο ωράριό τους μεταξύ γραφείου και εξ αποστάσεως εργασίας, χωρίς να μεταβάλλεται το συμβατικό οκτάωρο και το εβδομαδιαίο 40ωρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η νέα πρόβλεψη επεκτείνει τις δυνατότητες τηλεργασίας πέραν του υφιστάμενου πλαισίου, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους επιθυμούν να εργάζονται προσωρινά εκτός Ελλάδας.

Η διοίκηση του ΟΤΕ διευκρινίζει ότι όλες οι νέες μορφές απασχόλησης έχουν αποκλειστικά εθελοντικό χαρακτήρα, εφαρμόζονται για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και υλοποιούνται πάντοτε με γνώμονα τις επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρείας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το νέο πλαίσιο δεν αποτελεί μονομερή απόφαση της διοίκησης, αλλά έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και έχει ενσωματωθεί σε σχετική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αυξημένη ευελιξία επιτρέπει στους εργαζομένους να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τον χρόνο τους, χωρίς να επηρεάζονται η συνεργασία μεταξύ των ομάδων, η υπευθυνότητα και η συνολική παραγωγικότητα.

Η δήλωση του Chief People Officer

Με αφορμή την έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής, ο Chief People Officer του Ομίλου ΟΤΕ, Πάνος Τσιαντούλας, υπογράμμισε ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ευελιξία και τον σεβασμό στις ανάγκες των ανθρώπων της.

Οπως ανέφερε, οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν στους εργαζομένους να οργανώνουν καλύτερα τον χρόνο τους, χωρίς να διαταράσσονται η αποτελεσματικότητα, η συνεργασία και η υπευθυνότητα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Παράλληλα με τις αλλαγές στις μορφές εργασίας, ο ΟΤΕ προχώρησε, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, και στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του προσωπικού. Ειδικότερα, ενσωματώθηκε στον Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού η Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης, μέσω της υπογραφής σχετικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενισχύοντας το πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης αντίστοιχων περιστατικών στον χώρο εργασίας. Η πιλοτική εφαρμογή των νέων μορφών απασχόλησης, σύμφωνα με στελέχη των τηλεπικοινωνιών, «εντάσσεται στη γενικότερη τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας, με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετούν μοντέλα ευελιξίας, επιδιώκοντας να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος».