ΓΥΝΑΙΚΑΕΛΛΑΔΑ

«Γυναίκες, φύγετε από τον κακοποιητή σας» – Ισχυρό μήνυμα σε εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι ομιλητές, μεταξύ των οποίων και ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, το βιβλίο του οποίου παρουσιάστηκε, κάλεσαν τα θύματα να μην παραμένουν σιωπηλά.

Το ηχηρό μήνυμα «Γυναίκες, φύγετε από τον κακοποιητή σας, δεν θα γίνει καλύτερος, θα γίνει χειρότερος», εστάλη από τη Ρόδο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου με θέμα τις γυναικοκτονίες και την ενδοοικογενειακή βία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, Αλεξάνδρα Χατζοπούλου, η διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, Αγνή Ελευθεριάδου, η δικηγόρος Ασημένη Βεργή και η ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Ρόδου, Δέσποινα Φακιδαράκη, οι οποίες ενημέρωσαν τις γυναίκες για τα νομικά δικαιώματα, τις δυνατότητες προστασίας και τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι από το 2013 έως σήμερα περισσότερες από 870 γυναίκες στη Ρόδο έχουν απευθυνθεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο καταγγέλλοντας περιστατικά κακοποίησης, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Οι ομιλητές, μεταξύ των οποίων και ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, το βιβλίο του οποίου παρουσιάστηκε, κάλεσαν τα θύματα να μην παραμένουν σιωπηλά, να καταγγέλλουν κάθε περιστατικό και να αξιοποιούν τη Γραμμή SOS 15900, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο και δεν εμφανίζεται στον τηλεφωνικό λογαριασμό.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον...

0
Ο τροπικός Ειρηνικός κατέγραψε έτσι το πιο θερμό πρώτο...

Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα – Από...

0
Η διοίκηση του ομίλου θέτει σε πιλοτική εφαρμογήνέο πλαίσιο...

Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον...

0
Ο τροπικός Ειρηνικός κατέγραψε έτσι το πιο θερμό πρώτο...

Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα – Από...

0
Η διοίκηση του ομίλου θέτει σε πιλοτική εφαρμογήνέο πλαίσιο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα – Από που ξεκινάει η εφαρμογή
Επόμενο άρθρο
Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο, σχεδόν στους 21° Κελσίου
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ανάσα για τους οδηγούς στο Ρέθυμνο: Ανοίγουν σχολικές αυλές για δωρεάν στάθμευση!

ΠΚ team ΠΚ team -
Ανοικτοί για προσωρινή δωρεάν στάθμευση οχημάτων θα παραμένουν από...

Ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο, σχεδόν στους 21° Κελσίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο τροπικός Ειρηνικός κατέγραψε έτσι το πιο θερμό πρώτο...

Τραγωδία στον Άγιο Νικόλαο: Γυναίκα έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε

ΠΚ team ΠΚ team -
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να...

Ένας διαπρεπής Κρητικός επιστήμονας στην κορυφή της Παιδιατρικής Αιματολογίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Πρυτανική Αρχή καλωσορίζει τον Ελπιδοφόρο Μανταδάκη στο Ίδρυμα...