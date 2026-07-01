«Γυναίκες, φύγετε από τον κακοποιητή σας» – Ισχυρό μήνυμα σε εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία

Οι ομιλητές, μεταξύ των οποίων και ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, το βιβλίο του οποίου παρουσιάστηκε, κάλεσαν τα θύματα να μην παραμένουν σιωπηλά.

Το ηχηρό μήνυμα «Γυναίκες, φύγετε από τον κακοποιητή σας, δεν θα γίνει καλύτερος, θα γίνει χειρότερος», εστάλη από τη Ρόδο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου με θέμα τις γυναικοκτονίες και την ενδοοικογενειακή βία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, Αλεξάνδρα Χατζοπούλου, η διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, Αγνή Ελευθεριάδου, η δικηγόρος Ασημένη Βεργή και η ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Ρόδου, Δέσποινα Φακιδαράκη, οι οποίες ενημέρωσαν τις γυναίκες για τα νομικά δικαιώματα, τις δυνατότητες προστασίας και τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι από το 2013 έως σήμερα περισσότερες από 870 γυναίκες στη Ρόδο έχουν απευθυνθεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο καταγγέλλοντας περιστατικά κακοποίησης, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Οι ομιλητές, μεταξύ των οποίων και ο δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος, το βιβλίο του οποίου παρουσιάστηκε, κάλεσαν τα θύματα να μην παραμένουν σιωπηλά, να καταγγέλλουν κάθε περιστατικό και να αξιοποιούν τη Γραμμή SOS 15900, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο και δεν εμφανίζεται στον τηλεφωνικό λογαριασμό.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ