Δήμος Χανίων:Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων (κλάσεως 2029) για τους γεννηθέντες το 2008

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τη Διεύθυνση ΚΕΠ του Δήμου Χανίων γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2029 (γεννημένοι το έτος 2008) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2026, και συγκεκριμένα από 02 Ιανουαρίου 2026 έως και 31 Μαρτίου 2026.

Η υποβολή του Δελτίου Απογραφής πραγματοποιείται:
• Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr), ή
• σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, ή
• σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ή
• σε Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας διαμονής τους.

Κατά την προσέλευσή τους στα ΚΕΠ, οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσκομίσουν:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.
2. Να γνωρίζουν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
3. Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες να περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση, σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων υγείας.

