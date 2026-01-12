Δήμος Πλατανιά:Πρόγραμμα Επισκέψεων Κινητής Μονάδας Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων

“ Πρόγραμμα Επισκέψεων Κινητής Μονάδας Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων, στον Δήμο Πλατανιά”

Η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Νομού Χανίων πραγματοποιεί επισκέψεις σε εβδομαδιαία βάση σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του νομού. Στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πλατανιά, θα βρίσκεται εντός του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα της Κινητής Μονάδας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στον Δήμο Πλατανιά

• Πέμπτη 15/01/2026

Στο χώρο του “Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι”, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού

• Τετάρτη 21/01/2026

Περιφερειακό Ιατρείο Βουκολιών

• Πέμπτη 29/01/2026

Στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Κολυμβαρίου (Πρώην Δημαρχείο)

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί όλους τους πολίτες να επωφεληθούν από την ευκαιρία που τους δίνει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων να εξυπηρετηθούν με διακριτικότητα, γνώση, υπευθυνότητα και ευκολία, χωρίς να μεταβαίνουν στα Χανιά.

Για τον προγραμματισμό ραντεβού αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Κινητής Μονάδας που βρίσκεται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 07:00π.μ.– 15:00 μ.μ.)

στο τηλέφωνο 2821340510 ή στο e-mail kinitichania@gmail.com .