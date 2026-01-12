Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο πατέρας που κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες του στη Μεσαρά – «Πουθενά δεν φταίω» φώναζε

Προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 54χρονος πατέρας που κατηγορείται ότι βίαζε τις δύο του κόρες στην Κρήτη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Cretalive, από την πλευρά της υπεράσπισης υποβλήθηκε και επίσημα αίτημα για διενέργεια εξέτασης DNA, με τον κατηγορούμενο να προβάλλει με σθένος τον ισχυρισμό ότι τα αποτελέσματα θα αποδείξουν – όπως υποστηρίζει – την αθωότητά του τόσο σε σχέση με το βρέφος που γέννησε η 24χρονη, όσο και αναφορικά με τις πράξεις βιασμού που του αποδίδονται.

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης, κύριοι Ελευθέριος Κάρτσωνας και Γιάννης Χατζηδάκης, κατέθεσαν και αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ζητώντας να εξεταστούν όλα τα μέλη της οικογένειας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

«Πουθενά δεν φταίω»

«Πουθενά δεν φταίω, όλα τα έκαναν αυτά», φώναζε κατά την απομάκρυνσή του από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, μετά την ανακοίνωση της προφυλάκισής του. Ο 54χρονος αρνείται πλήρως τις αποδιδόμενες κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι υποκινήθηκαν από τον γιο του με σκοπιμότητα.

Μεσαρά: «Ο πατέρας μας βίαζε τις αδελφές μου, η μητέρα μου τα ήξερε όλα» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία του αδελφού

Σοκ προκαλούν στην κοινωνία της Κρήτης – και όχι μόνo – οι διαρκείς αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση κακοποίησης παιδιών σε οικογένεια στη Μεσαρά Ηρακλείου. Συγκλονιστικές δηλώσεις έκανε το απόγευμα της Παρασκευής (09/01) ο αδελφός των δύο κοριτσιών που κατήγγειλαν τον πατέρα τους.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8 και στην εκπομπή «Όλα Μαζί», ο Μύρος Βαφάκης περιέγραψε μe δραματικό τόνο όσα – όπως υποστηρίζει – συνέβαιναν επί χρόνια μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, καταγγέλλοντας ότι ο ίδιος τους ο πατέρας κακοποιούσε σεξουαλικά κατ’ επανάληψη τις αδελφές του.

Όπως εξήγησε, ήταν ακριβώς αυτά τα γεγονότα που τον οδήγησαν να προχωρήσει στην καταγγελία των ίδιων του των γονιών, προκειμένου, όπως ανέφερε, να προστατεύσει τα κορίτσια και να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Ο πατέρας μου κακοποιούσε και τις δύο αδελφές μου. Δεν έχει εμπλακεί κανένας άλλος. Ήταν αποκλειστικά δικές του πράξεις», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι πράξεις φέρονται να τελούνταν με απειλές και εξαναγκασμό, ενώ ο ίδιος περιέγραψε το κλίμα φόβου που επικρατούσε στο σπίτι.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι καταγγελίες σε βάρος της μητέρας τους. Ο Μύρος Βαφάκης υποστηρίζει ότι γνώριζε τι συνέβαινε και δεν παρενέβη, κάνοντας λόγο για σιωπή και συγκάλυψη.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι δέχεται πιέσεις και απειλές, με στόχο να του αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών.

Ανατριχιασμό προκαλεί και η αναφορά σε βρέφος, το οποίο – σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται – φέρεται να είναι αποτέλεσμα σεξουαλικής κακοποίησης.

«Στις 3 Ιανουαρίου η αδελφή μου μού αποκάλυψε ότι το παιδί είναι αποτέλεσμα βιασμού και ότι πατέρας είναι ο ίδιος μας ο πατέρας», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η αδελφή του ήθελε να κρατήσει το παιδί, ωστόσο – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του – υπήρξε παρέμβαση των γονιών προς τις κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να παρουσιαστεί ως ακατάλληλη μητέρα.

«Δεν ήθελαν το παιδί από την πρώτη στιγμή, γιατί φοβούνταν ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια», τόνισε.

«Θέλουν να μείνουν μαζί μου»

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι αδελφές του νιώθουν ασφαλείς μαζί του και επιθυμούν να παραμείνουν υπό τη φροντίδα του, κάτι που – όπως ανέφερε – έχει αναγνωριστεί και από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

«Μαζί μου είναι ασφαλείς, περνούν καλά και αυτό θέλουν. Γι’ αυτό και μου δόθηκε η επιμέλειά τους», δήλωσε.

Παράλληλα, εκφράζει τον φόβο ότι υπάρχει προσπάθεια να επιστρέψουν στο οικογενειακό περιβάλλον, κάτι που – όπως λέει – θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

«Φοβάμαι ότι θέλουν να μου πάρουν τα κορίτσια για να συνεχιστεί η κακοποίηση», κατέληξε.