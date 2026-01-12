Μεν. Μποκέας : «Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα που προσβάλλουν τη νομιμότητα, το κύρος της δημόσιας διοίκησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών»

Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα που πλήττουν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση, ήταν το σαφές μήνυμα του Δημάρχου Μαλεβιζίου, Μενέλαου Μποκέα, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, την οποία συγκάλεσε νωρίς το πρωί, σε συνέχεια εντολής για γνωμοδότηση προς τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Σε συνέχεια της σύλληψης δημοτικού υπαλλήλου στο πλαίσιο ποινικής διερεύνησης υπόθεσης που αφορά πράξεις φερόμενες ως τελεσθείσες κατά την άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων, ο Δήμαρχος δήλωσε:

«Ως Δημοτική Αρχή και ως Δήμος Μαλεβιζίου, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: μηδενική ανοχή σε φαινόμενα που προσβάλλουν τη νομιμότητα, το κύρος της δημόσιας διοίκησης και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν έχουν καμία θέση στη λειτουργία του Δήμου μας.

Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διοικητικές και πειθαρχικές ενέργειες, με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και τις θεσμικές διαδικασίες.»

Κατά τη συνεδρίασή της, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισε ομόφωνα τη δήλωση παράστασης του Δήμου προς υποστήριξη της κατηγορίας, τόσο κατά την προδικασία όσο και επ’ ακροατηρίω, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με σκοπό:

τη διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας των Υπηρεσιών του Δήμου,

την πλήρη θεσμική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον των αρμόδιων αρχών,

και τη δυνατότητα πλήρους και άμεσης πρόσβασης στη δικογραφία, ώστε να κινηθούν χωρίς καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Η διαφάνεια, η νομιμότητα, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και η εμπιστοσύνη των πολιτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για τη Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου.