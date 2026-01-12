Ηράκλειο:Υποβολή αιτημάτων για την εξασφάλιση συνέχισης χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών του Δήμου Χερσονήσου έως 31/12/2026

Ενέργειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου Χερσονήσου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου, σε συνέχεια των σχετικών οδηγιών του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.

Μετά το αριθμ. πρωτ. 196029 ΕΞ 2025 / 11-11-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το αριθμ. πρωτ. 5684/17-11-2025 (αρ. εισρχ. 18083/19-11-2025) έγγραφο της ΕΥΔ της Περιφέρειας Κρήτης,

με τα οποία γνωστοποιήθηκε η συνέχιση της συγχρηματοδότησης των κοινωνικών δομών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027 και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), ο Δήμος Χερσονήσου προχώρησε στην υποβολή των απαιτούμενων αιτημάτων τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης για τις δύο ενεργές κοινωνικές δομές του:

• Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου

• Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Ειδικότερα, στις 30/12/2025 ολοκληρώθηκε η υποβολή του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ για το Κέντρο Κοινότητας, με παράταση λειτουργίας έως 31/12/2026 και συνολικό ποσό συγχρηματοδότησης 383.860,51 € για την περίοδο 1/1/2023 – 31/12/2026.

Στις 12/1/2026 ολοκληρώθηκε η υποβολή του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, με παράταση λειτουργίας έως 31/12/2026 και συνολικό ποσό συγχρηματοδότησης 556.831,21 € για την περίοδο 1/1/2023 – 31/12/2026.

Τα αιτήματα τροποποίησης έχουν πλέον υποβληθεί πλήρως και αναμένεται η επίσημη έγκρισή τους από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Κρήτης τις επόμενες ημέρες.

Με τις παραπάνω ενέργειες, ο Δήμος Χερσονήσου εξασφαλίζει, τη συνέχιση της λειτουργίας κρίσιμων κοινωνικών δομών, τη διατήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς ευάλωτες ομάδες, τη σταθερότητα του προσωπικού και των δράσεων που υλοποιούνται και την ομαλή μετάβαση στη νέα περίοδο χρηματοδότησης.

Αναφέρεται ότι οι δομές αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής και υποστήριξης των δημοτών, παρέχοντας υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, φροντίδας ηλικιωμένων και διασύνδεσης με υπηρεσίες και φορείς.

«Η κοινωνική πολιτική αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο Χερσονήσου» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Με τις στοχευμένες ενέργειες των υπηρεσιών μας και τη συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, διασφαλίζουμε τη συνέχιση της λειτουργίας δύο ιδιαίτερα σημαντικών δομών που στηρίζουν καθημερινά εκατοντάδες συμπολίτες μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια, προγραμματισμό και ευθύνη, ώστε ο Δήμος μας να παραμένει δίπλα σε κάθε δημότη που έχει ανάγκη».