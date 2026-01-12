Στην πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ηρακλείου ο Αλέξης Καλοκαιρινός

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει μπει στη σωστή βάση και στη σωστή τροχιά. Αυτό έχει αποδειχθεί και από τις καταπληκτικές επιδόσεις που πετύχατε μαζί με τους μαθητές σας, στις τελευταίες εξετάσεις»

Με την ευχή να συνεχιστούν οι υψηλές επιδόσεις που πέτυχαν μαθητές και καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις και το 2026, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του Φροντιστηρίου, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Άση Λυγερού.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο καφέ Μαρίνα το βράδυ της Κυριακής 11/1 παρέστησαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη, η Συντονίστρια του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Μέλπω Περιστέρη και εθελοντές εκπαιδευτικοί.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αντάλλαξε ευχές για καλή χρονιά, υγεία και ευημερία με όλους τους εκπαιδευτικούς τους οποίους ευχαρίστησε για την προσφορά τους και τονίζοντας ότι το Κοινωνικό Φροντιστήριο αποδεικνύει την χρησιμότητα του κάθε μέρα, σημείωσε: «Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει μπει στη σωστή βάση και στη σωστή τροχιά.

Αυτό έχει αποδειχθεί και από τις καταπληκτικές επιδόσεις που πετύχατε μαζί με τους μαθητές σας, στις τελευταίες εξετάσεις. Εύχομαι να τις υπερβείτε ή να τις ισοφαρίσετε και το 2026. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο αποδεικνύει την χρησιμότητα του κάθε μέρα και την αξιολογούμε πάρα πολύ στο Δήμο Ηρακλείου σαν δραστηριότητα.

Είμαστε εδώ για να ευχηθούμε, να νιώσουμε αυτό το δέσιμο μεταξύ μας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτός ο ψυχικός δεσμός που αποδίδει και το περίσσευμα ψυχής που έχετε, διαθέτοντας χρόνο για να προσφέρετε στην τοπική κοινωνία. Αξίζει πολύ. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να βρισκόμαστε σε καλές στιγμές, γιατί μόνο καλές στιγμές έχει το Κοινωνικό Φροντιστήριο, που θα συνεχιστούν».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στη συνέχεια αφού ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού και την Υπεύθυνη του Φροντιστηρίου, αναφέρθηκε στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Δημοτική Αρχή έχει «σηκώσει» το ζήτημα και ότι θα δώσει συνέχεια στην υπόθεση αυτή.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης απευθυνόμενος στους εθελοντές εκπαιδευτικούς, ανέφερε: «Εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία, δημιουργικότητα και οικογενειακή και προσωπική ευτυχία για τον καθένα. Ως Αντιδήμαρχος Παιδείας μου αρέσει να βλέπω χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών, χαμόγελα στα πρόσωπα όλων και αυτό για εμένα είναι μεγάλη ικανοποίηση. Καλή χρονιά».

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη από την πλευρά της δήλωσε: «Εθελοντές συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Πραγματικά είμαστε συγκινημένοι και πολύ χαρούμενοι κάθε φορά που βρισκόμαστε κοντά σας. Θέλουμε να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» για την προσφορά σας η οποία δίνει χαρά πέρα από την γνώση.

Δίνει και ελπίδα στα παιδιά και είναι ουσιαστικός εθελοντισμός αυτό που προσφέρετε. Δείχνει την κοινωνική σας ευθύνη. Εμείς να σας ευχηθούμε προσωπικά και οικογενειακά υγεία. Η χρονιά να είναι απίκραντη και απρόσκοπτη και να συνεχίσει να μας φέρεται με την ίδια ζέση ψυχής».

Τέλος, η Συντονίστρια του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Μέλπω Περιστέρη ευχαρίστησε τους εθελοντές εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία, ευχήθηκε καλή χρονιά και να συνεχίσουν να προσφέρουν με την ίδια διάθεση στην κοινωνία.