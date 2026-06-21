Με πλούσιο πρόγραμμα συνεχίζεται το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου τη Δευτέρα 22 Ιουνίου

Εκδηλώσεις τη Δευτέρα 22/6 και σε Δαφνές, Προφήτη Ηλία, Σίβα

Όλο το πρόγραμμα

Με τη μαζική συμμετοχή του κοινού συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του 11ου Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν» του Δήμου Ηρακλείου που ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Ιουνίου και περιλαμβάνει συνολικά 125 εκδηλώσεις, 10 εκθέσεις και παράλληλες σε 69 σημεία, 32 στην πόλη και 37 στην περιφέρεια, με ελεύθερη είσοδο.

Το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ συνεχίστηκε το Σάββατο 20/6 με την Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Urban Voices / Φωνές της Πόλης» στο αίθριο Λότζια με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, την υπαίθρια έκθεση έργων:

«The Cool Side of Art», Εργαστήρι Τέχνης Artzi Boortzi στο Πάρκο Γεωργιάδη, την υπαίθρια έκθεση έργων: «The Cool Side of Art», Εργαστήρι Τέχνης Artzi Boortzi στο μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά και τις «Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου».

Το μουσικόφιλο κοινό απόλαυσε στην Πλατεία Αγίου Τίτου το νέο μουσικό σχήμα Minos Modale -The Cretan Jazz Project, στον Άγιο Ιωάννη Χωστό τη συναυλία Παραδοσιακής Κρητικής Μουσικής, με τους Μανώλη Πλαΐτη, Γιώργο Κολλάρο, Γιώργο Αρμουτίδη και τον Στέλιο Ανετάκη,

στη Φορτέτσα τη συναυλία Παραδοσιακής Κρητικής Μουσικής με το συγκρότημα του Μενέλαου Νταγιαντά και στο Βενεράτο τη συναυλία με Ρεμπέτικα και Λαϊκά τραγούδια. Στην Kαρκαδιώτισσα μικροί και μεγάλοι έζησαν τη μαγεία του Καραγκιόζη σε μια παράσταση και παρουσίαση της τέχνης του Θεάτρου Σκιών από το Θέατρο Σκιών Κρήτης.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας 22 Ιουνίου

Δαφνές

17:00 Ξενάγηση στο Μουσείο Κρητικής Λαογραφίας, στο πατρογονικό κτήμα της οικογένειας Κοκοτού (Συλλογές Σπύρου και Ελιάνας Κοκοτού)

Μικρός Άγιος Μηνάς

18:00 «Στα βήματα του Καζαντζάκη… Μεγάλο Κάστρο». Εκπαιδευτικός περίπατος για ενήλικες από το Μουσείο Καζαντζάκη.

Σημείο εκκίνησης: «Άγιος Μηνάς», Σημείο λήξης: Προμαχώνας Μαρτινέγκο – Τάφος Καζαντζάκη. Υλοποίηση: Κλεάνθη Κριθίνου, υπεύθυνη Μόνιμης Έκθεσης και Επικοινωνίας, Μουσείο Καζαντζάκη.

Σχεδιασμός: Χαρά Βαβαδάκη, Βαγγέλης Χαριτόπουλος

Σας συνιστούμε να φοράτε άνετα ρούχα και κατάλληλα υποδήματα καθώς και να έχετε μαζί σας καπέλο και νερό.Για δηλώσεις συμμετοχής και κράτηση θέσης επικοινωνήστε με το Μουσείο Καζαντζάκη. Τ.: 2810741689

Πάρκο Γεωργιάδη

:00 «Η Αγαπώ το ξωτικό της αγάπης» με την Ελένη Μπετεινάκη

Ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών Ηρακλείου και η Ελένη Μπετεινάκη με το τελευταίο βιβλίο της, «Η Αγαπώ το ξωτικό της αγάπης», θα μοιραστούν με τους μικρούς μας φίλους την μαγική συνταγή της Αγάπης μέσα από την αφήγηση του βιβλίου καθώς και μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Η Αγαπώ, το ξωτικό της Αγάπης θα είναι εκεί, και θα σας πούμε που μένει η Αγάπη.

Μαζί μας, η Μελίνα, ένα κοριτσάκι γεμάτο απορίες για την ζωή και τα παράξενα του κόσμου! Ο κυρ Γιάννης ο μπακάλης, ο κυρ Κώστας ο Ράφτης και ο κυρ Ηλίας ο Ζαχαροπλάστης. Μα η πιο δυνατή στιγμή είναι η εμφάνιση του Αγαπογιατρού με το περίφημο Ασθενοφόρο της Συγνώμης… Θέλετε μήπως να μάθετε πως φτιάχνεται η Μαγική Συνταγή της Αγάπης;

Θα συμβούν κι αλλά πολλά στο παραμύθι αλλά θα τα πούμε από κοντά! Να το πείτε στα παιδιά, να γεμίσουμε το πάρκο καρδιές κι αγάπη μπόλικη.

Προφήτης Ηλίας

19:30 Βιβλία πάνω στη Σκηνή – Διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας

Η Ευαγγελία Ορφανουδάκη επιλέγει αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και με τη βοήθεια του κοινού τα δραματοποιεί σε επιτόπιο παιχνίδι ρόλων όπου όλοι, μικροί και μεγάλοι, μπορούν να συμμετάσχουν!

Το κείμενο σπουδαίων λογοτεχνών γίνεται προφορική αφήγηση και παιχνίδι για όλη την οικογένεια!«Παίζουμε με τα Βιβλία τη δική μας Ιστορία!», όπως λέει και το ομώνυμο εισαγωγικό τραγούδι της δράσης. Βιβλίο / Αφιέρωμα: «Λόγια της Πλώρης» του Ανδρέα Καρκαβίτσα Ηλικίες: 3 – 103 ετών. Επιμέλεια – Αφήγηση – Δραματοποίηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη

Σίβας

20:00 Συναυλία με τη Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου.

«ΧορΩδεύουμε χορΟδεύοντας καθ’ οδόν». Μια επιλογή τραγουδιών από το παγκόσμιο χορωδιακό ρεπερτόριο. Διεύθυνση: Γιάννης Κιαγιαδάκης, Πιάνο: Εύα Φουρλάνου, Βοηθός μαέστρου: Νίκη Παπαγγελή

21:00 Κρητικό Γλέντι στον Σίβα – Μουσικές Καθ’ Οδόν

Μια βραδιά αφιερωμένη στην κρητική παραδοσιακή μουσική. Λύρα, λαούτο, κιθάρα, ασκομαντούρα και νταούλι συναντιούνται σε ένα μουσικό γλέντι με παραδοσιακές μελωδίες και τραγούδια της Κρήτης, σε μια ανοιχτή εκδήλωση για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Ανδρέας Νικολιδάκης (λαούτο – τραγούδι), Kώστας Βιτώρος (λύρα – τραγούδι), Θανάσης Κανακουσάκης (κιθάρα), Μιχάλης Ιατράκης (νταούλι – ασκομαντούρα – τραγούδι)

Θεατράκι Καράβολα (στην παραλιακή λεωφόρο)

20:00 Συναυλία με τη χορωδία «Άσπρα πουλιά» του ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ Αγ. Ιωάννη. Διεύθυνση: Γιώργος Γκερεδάκης

21:00 «Μια αγκαλιά τραγούδια» με την χορωδία Ιωνία Αηδών. Ένα πρόγραμμα από επιλεγμένα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών και παραδοσιακά της πατρίδας μας. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Λένα Χατζηγεωργίου.

Βαγγέλης Σαμαράκης (πιάνο), Γιάννα Κουτρούλη (κρουστά)

Αγία Τριάδα

21:30 Συναυλία με το σχήμα «Ρεμπέτικη Ρομάντζα»

Ένα ταξίδι στο λαϊκό τραγούδι των πόλεων όπως διαμορφώθηκε από τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι και τις μέρες μας.

Μαρία Κοτσάκη (τραγούδι), Τηλέμαχος Αθανασιάδης (μπουζούκι – τραγούδι), Ανδρέας Τυμπακιανάκης (μπουζούκι – τραγούδι), Μιχάλης Κατσούλης (κιθάρα – τραγούδι)

Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης,

δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν. Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας,

αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο. Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου. Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης,

με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο. Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές.

Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση.

Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία,

αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους. Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία. Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας,

μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου. Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη

Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α.

Μην τους χάσετε!

Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!

Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 – 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων, στη διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος – από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε – εκπροσωπεί.

Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία, τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή!

Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 19:00

Ειρήνη Γαλλή «Αναζητώντας την εικόνα της γυναίκας στις Γαλάζιες Κυρίες»

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 14:00

Δημήτρης Σφακιανάκης: «Ο Άλλος που δε γνωρίσαμε: οι Πέρσες του ΑΜΗ. Μια ματιά στη σασανιδική σφραγιδογλυφία της Συλλογής Γιαμαλάκη»

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στις 20:00

Δημήτρης Μυλωνάς: «Μουσική, μουσικοί και μουσικά όργανα» (στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής)

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στις 11:00

Κλεάνθης Σιδηρόπουλος: «Μια ιστορία αρχαιοκαπηλίας γλυπτών από τη Γόρτυνα»

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 18:00

Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.00

Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00

Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: ΕΔΩ

Ακολουθήστε τις σελίδες του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα:

Facebook: https://www.facebook.com/StreetArtFestival.gr

Instagram: https://www.instagram.com/streetartfestival.gr/

Πληροφορίες για το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Αλέξης Καλοκαιρινός

Δήμαρχος Ηρακλείου

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Συντελεστές:

Οργάνωση Φεστιβάλ: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Εκτέλεση Παραγωγής:

Κωνσταντίνα Χατζάκη, Μαριάννα Γιαλύτη,

Μύρων Καραντινός, Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Οργάνωση:

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

Τμήμα Πολιτισμού:

Εύη Μαρτιμιανάκη, Αντώνης Ρουμπάκης, Μαρία Σιγανάκη

Διοικητική / Οργανωτική υποστήριξη: Κατερίνα Τζωρτζακάκη

Συντονισμός έκθεσης χειροτεχνών: Bernardina Liberatore

Επικοινωνία – προβολή: Γραφείο τύπου Δήμου Ηρακλείου

Υπεύθυνη κοινωνικών δικτυών: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Σχεδιασμός προγράμματος και επικοινωνιακού υλικού

Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Επιμέλεια – Μετάφραση Κειμένων: Δημήτρης Βυτινιώτης

Εκτύπωση προγράμματος και επικοινωνιακού υλικού: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.

Ευχαριστούμε θερμά: την Περιφέρεια Κρήτης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κρήτης, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών, το Μουσείο «Νίκος Καζαντζάκης», το Μουσείο Κοτσανά – Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, το Λαογραφικό Μουσείο Κοκοτού στις Δαφνές, την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηράκλειου (Ε.Φ.Ε.Η.), τις Δημοτικές Κοινότητες ,

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου τους Εθελοντές του Φεστιβάλ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους Εθελοντές Σαμαρείτες, την Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, τη Ελληνική Αστυνομία και την Τροχαία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ.

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, Σαβοϊδάκης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Ν. Μπαξεβάνης

Χορηγοί Φιλοξενίας: Atrion Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Pizza Fan

Χορηγός μεταφορών: ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης