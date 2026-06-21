Μεν. Μποκέας: «Σήμερα περισσότερο από ποτέ η κοινωνία μας έχει ανάγκη από πρότυπα όπως ο Αντώνιος Μιχελιδάκης»

Ο Δήμος Μαλεβιζίου τίμησε τον Αντώνιο Μιχελιδάκη και την προσφορά του στην Κρήτη

Τη μνήμη του Αντωνίου Μιχελιδάκη, Πρωθυπουργού της Κρητικής Πολιτείας, Προέδρου της Κρητικής Βουλής, Προέδρου της Β΄ Συντακτικής Συνέλευσης και Υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης, τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου, η οικογένεια Μιχελιδάκη και η Κοινότητα Ροδιάς,

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η κοινωνία μας έχει ανάγκη από τέτοια πρότυπα. Από ανθρώπους που υπηρετούν τον δημόσιο βίο με εντιμότητα,

ανιδιοτέλεια και αίσθημα καθήκοντος. Από προσωπικότητες που βάζουν το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό όφελος. Από πολίτες που εμπνέονται από αξίες και ιδανικά και όχι από πρόσκαιρες σκοπιμότητες. Το παράδειγμα του Αντωνίου Μιχελιδάκη, του ευπατρίδη, του αδιάφθορου πολιτικού, του αγωνιστή της ελευθερίας, του υπηρέτη της παιδείας και της πατρίδας, εξακολουθεί να φωτίζει τον δρόμο μας.

Αποτελεί πολύτιμη

παρακαταθήκη για το Μαλεβίζι, για την Κρήτη και για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Ως Δήμος Μαλεβιζίου έχουμε χρέος να διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη τέτοιων προσωπικοτήτων, όχι μόνο για να τιμούμε το παρελθόν, αλλά και για να εμπνέουμε το παρόν και το μέλλον», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, βουλευτές, εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών και αυτοδιοικητικών αρχών, εκπρόσωποι φορέων και σωμάτων ασφαλείας, μέλη της οικογένειας Μιχελιδάκη, καθώς και κάτοικοι της Ροδιάς και του Παλαιοκάστρου.

Ομιλία για τη ζωή, το έργο και την προσφορά του Αντωνίου Μιχελιδάκη πραγματοποίησε ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ροδιάς, Γιάννης Βλαχάκης, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή του στην πολιτική, εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή της Κρήτης, ενώ χαιρετισμό έκανε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ροδιάς Γιάννης Ντουλάκης.

Αμέσως μετά την τελετή εγκαινιάστηκε το πάρκο που έκανε προσφορά στη Ροδιά η οικογένεια Μιχελιδάκη.