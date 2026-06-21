Ηράκλειο:Η Ελένη Βατσινά για την γιορτή του Πατέρα

Τις ευχές της για τη γιορτή του Πατέρα απευθύνει η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά, με ιδιαίτερες ευχές στον δικό της μπαμπά.

Σε ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα η κ.Βατσινά αναφέρει:

Χρόνια πολλά στον πιο σημαντικό άντρα της ζωής μου, τον μπαμπά μου. ❤️

Σήμερα, στη Γιορτή του Πατέρα, θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε εσένα που ήσουν και είσαι πάντα δίπλα μου. Για την αγάπη σου, τη δύναμή σου, την υπομονή σου και τη σιγουριά που μου προσφέρεις κάθε μέρα. Για όλες τις φορές που με στήριξες, με καθοδήγησες και πίστεψες σε μένα, ακόμη κι όταν εγώ δυσκολευόμουν να πιστέψω στον εαυτό μου.

Σε ευχαριστώ για τις αξίες που μου δίδαξες, για τις συμβουλές σου, για τις θυσίες σου και για την αδιάκοπη παρουσία σου σε κάθε στιγμή της ζωής μου. Η αγάπη σου είναι ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα που έχω και νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι παιδί σου.

Να είσαι πάντα γερός, δυνατός, χαρούμενος και περήφανος. Σ’ αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ για όλα.

Χρόνια πολλά σε εσένα, μπαμπά μου, αλλά και σε όλους τους πατεράδες του κόσμου που αγαπούν, στηρίζουν και δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό για τα παιδιά τους. Να είστε πάντα γεροί κι ευτυχισμένοι. ❤️