Κρήτη: Βρέθηκε νεκρή πριν από τη δίκη της η 34χρονη που είχε πετάξει το νεογέννητο στα σκουπίδια

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 34χρονης μητέρας που πριν από περίπου ένα χρόνο είχε προκαλέσει σοκ στην Κρήτη, όταν πέταξε το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί με μεταγωγή στο Ηράκλειο το Σάββατο, καθώς επρόκειτο να δικαστεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται το cretalive, η 34χρονη ξάπλωσε στο κρεβάτι των κρατητηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου, σηκώθηκε κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα για να πάει στην τουαλέτα και επέστρεψε στο κελί της.

Το πρωί, όταν αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο θάνατός της αντιμετωπίζεται από την Αστυνομία ως αιφνίδιος, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν από το πόρισμα του ιατροδικαστή.