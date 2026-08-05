Τα «καλοκαιρινά» της έβαλε (και) φέτος η γρίπη

Ο συνωστισμός σε beach bars, κλαμπ, πλοία και καλντερίμια φαίνεται να ευνοεί τη μετάδοση του ιού, με τους γιατρούς να έχουν συνταγογραφήσει τις τελευταίες εβδομάδες εκατοντάδες αντιιικά.

Η γρίπη μπορεί να είναι συνώνυμη του χειμώνα, όμως (και) φέτος κάνει αισθητή την παρουσία της και στην καρδιά του καλοκαιριού. Τις τελευταίες ημέρες, γιατροί σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς καταγράφουν αυξημένα περιστατικά, κυρίως σε εφήβους και νεαρούς ενηλίκους που βρίσκονται σε διακοπές. Ο συνωστισμός σε beach bars, κλαμπ, πλοία και καλντερίμια φαίνεται να ευνοεί τη μετάδοση του ιού, με αποτέλεσμα οι γιατροί των Κέντρων Υγείας σε δημοφιλή νησιά να έχουν συνταγογραφήσει τις τελευταίες εβδομάδες εκατοντάδες αντιιικά.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς, η εμφάνιση της γρίπης και άλλων «χειμερινών» ιώσεων μέσα στο καλοκαίρι οφείλεται κυρίως στην έντονη ανάμειξη πληθυσμών που προκαλούν οι μαζικές μετακινήσεις των ταξιδιωτών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η γρίπη βρίσκεται σε έξαρση στο Νότιο Ημισφαίριο. Μεγαλύτερη δραστηριότητα του ιού καταγράφεται στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζουν και χώρες όπως η Βραζιλία και η Χιλή, με συνδυαστική κυκλοφορία στελεχών γρίπης Α και Β. Συνεπακόλουθα, ταξιδιώτες που προέρχονται από ή έχουν επισκεφθεί τις περιοχές αυτές και στη συνέχεια ταξιδεύουν στην Ελλάδα θα μπορούσαν, δυνητικά, να συμβάλουν στη μεταφορά του ιού στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι οι επιδημιολόγοι παρακολουθούν παραδοσιακά την περίοδο αυτή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία της γρίπης στο Νότιο Ημισφαίριο, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους «προαγγέλους» για το τι είναι πιθανό να ακολουθήσει λίγους μήνες αργότερα στην Ευρώπη. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται, τόσο για την επιδημιολογική επιτήρηση όσο και για την επιλογή των στελεχών που θα περιλαμβάνονται στα αντιγριπικά εμβόλια της επόμενης χειμερινής περιόδου.

Ευάλωτες ομάδες και «ήπιο κύμα»

«Κάθε χρόνο υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ατόμων που έρχεται αντιμέτωπο με σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά όταν πρόκειται για άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, κατά το θέρος οι λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος δύναται να έχουν επιδημιολογική παρουσία, με αποτέλεσμα να απομονώνονται ακόμη και περιστατικά εποχικής γρίπης εκτός εποχής», σημειώνει στα «ΝΕΑ» η δρ Σταματούλα Τσικρικά, πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Σωτηρία και πρόεδρος της Ενωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας.

Η ίδια επικαλείται τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα οποία έως τις αρχές Ιουλίου το ποσοστό θετικότητας στην κοινότητα παρέμενε κάτω από 10%. Παρ’ όλα αυτά, από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές νέες εισαγωγές, χωρίς να έχουν αναφερθεί νέα σοβαρά περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Τα στελέχη που έχουν απομονωθεί αφορούν και τους δύο τύπους του ιού, Α και Β. Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες εβδομάδες παιδίατροι, παθολόγοι και γιατροί των Κέντρων Υγείας σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς διαπιστώνουν ένα «ήπιο κύμα». Οπως επισημαίνουν, πρόκειται κυρίως για εφήβους και νεαρούς ενηλίκους, γεγονός που δεν θεωρείται τυχαίο. Επειτα αρκετοί μεταδίδουν τη γρίπη, τόσο στους φίλους τους κατά τη διάρκεια των διακοπών όσο και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους τις πρώτες ημέρες μετά την επιστροφή στο σπίτι, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα περιορισμένο ντόμινο λοιμώξεων.

Οσο για τα συμπτώματα, σύμφωνα με τη δρα Τσικρικά, μπορεί να είναι από πολύ ήπια έως ιδιαίτερα έντονα και να περιλαμβάνουν πυρετό, πόνο στο στήθος, παραγωγικό ή ξηρό βήχα, καταρροή, μυαλγίες, φαρυγγίτιδα και βράγχος φωνής. «Σε κάθε περίπτωση, όταν ο πυρετός επιμένει, ο βήχας συνοδεύεται από ρυπαρή απόχρεμψη, εμφανίζεται δυσκολία στην αναπνοή, συριγμός ή έντονος πόνος στο στήθος, θα πρέπει ο ασθενής να απευθυνθεί αμέσως σε γιατρό ή στην πλησιέστερη δομή υγείας», καταλήγει.