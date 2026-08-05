Μυστράς: «Φρούριο» το ξενοδοχείο όπου ο 55χρονος έκρυβε το πτώμα του πατέρα του – Είχε τοποθετήσει κάμερες και αλυσίδες

Μια υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό θρίλερ έχει «παγώσει» την τοπική κοινωνία στον Μυστρά, καθώς ένας 55χρονος φέρεται να έκρυβε τη σορό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε έναν επαγγελματικό καταψύκτη, για να συνεχίσει να λαμβάνει τις συντάξεις του.

Η Αστυνομία, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, ερεύνησε την φρικιαστική υπόθεση και διαπίστωσε ότι ο 90χρονος δεν είχε δηλωθεί ως νεκρός στο Ληξιαρχείο. Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης κινήθηκε μεθοδικά. Τον αναζήτησε και ο γιος του απάντησε, ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Η κόρη του 90χρονου, από την πλευρά της, το διαψεύδει και αποκάλυψε ότι έχει να δει τον πατέρα της χρόνια.

Η Αστυνομία κάλεσε τον 55χρονο στο Τμήμα και με συνοδεία Δικαστικού Έρευνας και ιατροδικαστή μετέβησαν στο ξενοδοχείο που κρατούσε κλειστό και χρησιμοποιούσε ως κατοικία.

Ακολούθησαν έρευνες στα δωμάτια και στο υπόγειο άνοιξαν έναν επαγγελματικό καταψύκτη όπου αντίκρισαν τη σορό του 90χρονου.

Στην συνέχεια εξέτασαν τον γιο του ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του και τη σύνταξη της μητέρας του της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας.

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 55χρονο και του απηύθυναν τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης (την πρώτη φορά) της απάτης κατ’ εξακολούθηση (του Δημοσίου) και του Νόμου περί όπλων αφού βρέθηκε στην κατοχή του πιστόλι αεροβόλο.

«Φρούριο» το ξενοδοχείο

Σύμφωνα με το notospress.gr, όπως αναφέρουν πολίτες του Μυστρά, είχαν χάσει τον 90χρονο εδώ και 5 χρόνια αλλά το γεγονός ότι έπασχε από άνοια δικαιολογούσε την κατάσταση. Εν τω μεταξύ τα μέτρα ασφαλείας και απομόνωσης που είχε πάρει ο 55χρονος στο ξενοδοχείο, με πινακίδες, αλυσίδες και κώνους απαγόρευσης προκάλεσαν την περιέργεια των πολιτών.

Απαγόρευε την είσοδο αλλά και την προσέγγιση οποιουδήποτε ακόμα και των τεχνικών της ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών ενώ είχε δικτυώσει όλον τον χώρο με κάμερες παρακολούθησης.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Το σημαντικότερο στοιχείο που παραμένει ανοιχτό αφορά τον ακριβή χρόνο θανάτου του 90χρονου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 55χρονος στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δύο έως δυόμισι χρόνια από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, κάτοικοι του Μυστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον τέσσερα έως πέντε χρόνια, δημιουργώντας μία εμφανή απόκλιση που αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές.

Το μυστήριο αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία-νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τόσο τον χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός δεν έφερε εμφανή εξωτερικά τραύματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Παρ’ όλα αυτά, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς η πολύχρονη παραμονή της σορού σε καταψύκτη καθιστά απαραίτητη την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπαγοποίησης πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.