Συνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 18:00 θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, Λότζια) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Προτάσσονται προς ενημέρωση και συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

-Εξέταση του με αρ. πρωτ. 47.087/14-05-2026 αιτήματος του δημοτικού συμβούλου κ. Καλομοίρη Νικολάου με Θέμα «Ανάγκη συντήρησης και συνολικής αναβάθμισης του χώρου του αγάλματος του Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο πόλεως».

-Εξέταση της με αρ. πρωτ. 57.952/11-6-2026 αιτήσεως της δημοτικής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με θέμα «Ερώτηση για την αντιμετώπιση κοινωνικών δομών ως κόστος από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου» .

-Εξέταση του με αρ. πρωτ. 58.306/12-6-2026 αιτήματος του Παγκρήτιου Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Τσιγγάνων «Η ΕΛΠΙΔΑ» με θέμα «Αίτημα παράστασης και τοποθέτησης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηρακλείου».

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση ένστασης του κ. Εμμανουήλ Σταυρακάκη (αρ. πρωτ. Δ.Η. 48.067/18-5- 2026), υποβληθείσας μετά την εκδίκαση των ενστάσεων της Γ΄ Ανάρτησης του Β1 Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ε. Καμίνια (απόφαση 398/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Aποδοχή ενδοδικαστικής επίλυσης διαφοράς (απόφαση 399/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Κυβέλη Σεργίου και Σπάρτης, στο πλαίσιο του «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών» του Δήμου Ηρακλείου» – (απόφαση 400/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Strengthening The Effectiveness of Policies for eUropean Pedestrians – Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τους ευρωπαίους πεζούς (STEP-UP)», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPE (απόφαση 432/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

5. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του έργου «FORTETZA 1» – (απόφαση 433/2026 Δημοτικής Επιτροπής).

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Κομνηνών».

7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών που σχετίζονται με Θέματα Ενέργειας του Δήμου Ηράκλειου» για συμβάσεις έτους 2025 – 2026.

8. Χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

9. Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του Υποέργου 1 «Διαμόρφωση και οικολογική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Μεσαμπελιών» της πράξης «Δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο Δήμο Ηρακλείου» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

10. Χορήγηση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΛΕΝΙΟΥ» σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

11. Χορήγηση 1ης παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή αποδυτηρίων ποδοσφαιρικού γηπέδου τοπικής κοινότητας Αυγενικής Δήμου Ηρακλείου», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

12. Έγκριση ολοκλήρωσης του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

13. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 167/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον ανασχεδιασμό της συμβολής των οδών Κλεισούρας, Χαρ. Παπαδάκη, Αρχελάου και Αϊδινίου, Χαρ. Παπαδάκη και Νικ. Κρασαδάκη, εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 2.413/26-9-2024 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

14. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 239/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά την έγκριση μελετών ανασχεδιασμού της συμβολής των οδών Παρασκευοπούλου, Ατλαντίδος, Ιερολοχιτών, Λευθεραίου, στην περιοχή Μασταμπά όπως προκύπτει από την αριθμ. 2.454/26-9-2024 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

15. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για λειτουργία παραρτημάτων σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2026 – 2027.

16. Διαγραφή μισθωμάτων καταστήματος στην οδό 1866 αρ. 74 για την εταιρεία «RISAKI FAMILY COMPANIES GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

17. Εκμίσθωση καταστήματος Η-9 στη θέση Μαύρος Σπήλιος στη Νέα Λαχαναγορά Ηρακλείου.

18. Αποδοχή λογαριασμού για την πληρωμή δαπανών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) συγγενικών

δικαιωμάτων, έτους 2026.