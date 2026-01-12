Ρέθυμνο:Εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας

Σε ευφρόσυνο κλίμα, παρουσία εκπροσώπων θεσμικών αρχών και φορέων, μελών και φίλων, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης.

Στο φιλόξενο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας «Θεομήτωρ» το μεσημέρι της Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος ευλόγησε την βασιλόπιτα και απεύθυνε θερμές ευχές προς τα μέλη της Ι.Λ.Ε.Ρ. που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου του Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ. κ. Μανούσου Κλάδου, ο οποίος παρουσίασε και το πρόγραμμα δράσης του φορέα για το νέο έτος.

Ακολούθησε ένα ιδιαίτερα νοσταλγικό βίντεο με φωτογραφικό υλικό από το πώς το Ρέθυμνο εόρταζε κατά το παρελθόν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Το βίντεο ετοίμασε το μέλος του Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ. κ. Αθηνά Πετρακάκη αξιοποιώντας αρχεία του επίσης μέλους της Ι.Λ.Ε.Ρ. κ. Μάνου Γοργοράπτη.

Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν τραγούδια και κάλαντα από την χορωδία και την ορχήστρα παραδοσιακής Μουσικής «Παύλος Βλαστός», πρώτη φορά με μαέστρο τον κ. Αριστείδη Μιχελουδάκη. Προλόγισε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της, κ. Αντώνιος Μιχελουδάκης.

Ακολούθησε η τελετή κοπής της Βασιλόπιτας και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση που παρέθεσε στους παρευρισκόμενους το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ.

Το φλουρί κέρδισε η κ. Κατερίνα Αγαπάκη, η οποία έλαβε ως δώρο τις εκδόσεις της Ι.Λ.Ε.Ρ. «Οθωμανικό Κτηματολόγιο» και «Η Ρωσική παρουσία στο Ρέθυμνο», το βιβλίο του αείμνηστου Γιώργου Εκκεκάκη «Ρεθεμνιώτες που πέρασαν και άφησαν ίχνη & Περαστικοί που έμειναν στην ιστορία του τόπου» που μας προσέφερε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου και ένα Αγιοκωνσταντινάτο που προσέφερε η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος Κισσού.

Παρευρέθηκαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Μανόλης Χνάρης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. Μιχάλης Βάμβουκας, οι Αντιδήμαρχοι Ρεθύμνου κ.κ. Στέλιος Σπανουδάκης, Μάνος Τσάκωνας,

Νεκτάριος Παπαδογιάννης και Νίκος Προβιάς, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Β.Ρ. καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, ο Διοικητής του Γ.Ν.Ρ. κ. Γιώργος Παπακωνσταντής, η Επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας του Δ.Σ. Ρεθύμνου και Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ρεθύμνου κ. Ρένα Κουτσαλεδάκη, ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Αγ. Πνεύματος Κισσού π. Βαρθολομαίος Ξερουδάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωστής Ηλιάκης, Χαρά Λιανδρή και Καλλιόπη Παπατζανή ο Υποδιοικητής του 547 Τ.Π.

Ρεθύμνου, Ταγματάρχης κ. Γεώργιος Καλιτσουνάκης, ο Διοικητής του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, Πλωτάρχης κ. Κυριάκος Παττακός, ο Διοικητής της Π.Υ. Ρεθύμνου, Πύραρχος κ. Νικόλαος Ζανιδάκης, η Πρόεδρος της Ν.Ε. Ρεθύμνου του ΤΕΕ κ. Γεωργία Μανωλίτση, η Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Ρεθύμνου κ. Φέφη Βαλαρή, η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου κ. Αθηνά Τσικιντίκου, η Πρόεδρος της ΧΕΝ Ρεθύμνου κ. Άννα Ζαχαριουδάκη – Ραπτάκη, φίλοι και μέλη της Ι.Λ.Ε.Ρ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ 2026

Ένα επιστημονικό συνέδριο, δύο τιμητικές εκδηλώσεις, μια σειρά διαλέξεων, μια επετειακή εκδήλωση, δύο εκδόσεις και συμμετοχή στο έτος Παύλος Βλαστός, έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης από το Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Το Επιστημονικό Συνέδριο για την ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίου Πνεύματος Κισσού που αφορά την ιστορία της μονής και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που λειτούργησαν στον ίδιο χώρο τους προηγούμενους αιώνες. Θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί η πρώτη εγκύκλιος και σε σύντομο χρόνο η δεύτερη εγκύκλιος, προκειμένου να δηλωθούν οι συμμετοχές και να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

• Την επετειακή εκδήλωση για τα 60 χρόνια της Ι.Λ.Ε.Ρ. που θα γίνει στην πόλη του Ρεθύμνου τον προσεχή Μάιο. Περιλαμβάνει μια εσπερίδα με ομιλήτρια την Αντιπρόεδρο της Ι.Λ.Ε.Ρ. Αρχαιολόγο κ. Ειρήνη Γαβριλάκη που θα παρουσιάσει την ιστορία του φορέα αλλά και μια ιδιαίτερη φωτογραφική έκθεση που επιμελείται το μέλος του Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ,

ο γραφίστας κ. Στέλιος Καλογεράκης. Θα είναι ένας διάλογος παρελθόντος και παρόντος. Το Ρέθυμνο του χθες με το Ρέθυμνο του σήμερα, σε μια έκθεση με παλιές φωτογραφίες και ψηφιακό υλικό που τρόπον τινά «θα συνδιαλέγεται» με το έργο νέων καλλιτεχνών φωτογράφων και δημιουργών θα διαμορφώσουν ένα εξαιρετικό περιβάλλον περιήγησης στο χθες και στο σήμερα, ταυτόχρονα.

• Την τιμητική εκδήλωση και αφιέρωμα στον αείμνηστο ηθογράφο και θεατρικό συγγραφέα Νίκο Ορφανό από τα Πλευριανά Μυλοποτάμου. Η εκδήλωση προγραμματίζεται για τον Ιούλιο. Το ηθογραφικό συγγραφικό έργο του πολυγραφότατου δασκάλου θα παρουσιάσει ο γραμματέας του Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Ρ, εκπαιδευτικός και ιστορικός ερευνητής κ. Νίκος Δερεδάκης ενώ για τα θεατρικά έργα του, θα μιλήσει η θεατρολόγος κ. Άννα Τζανιδάκη.

• Ένα κύκλο διαλέξεων από σημαντικούς επιστήμονες που θα φωτίζουν με την γνώση και το ερευνητικό τους έργο, σημαντικές πτυχές της ιστορίας του νησιού μας. Έχουν προγραμματιστεί:

1. Τιμητική Εκδήλωση για την διαπρεπή αρχαιολόγο Έφη Σαπουνά – Σακελαράκη. Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία θα την τιμήσει για την πολυσήμαντη προσφορά της και εκείνη θα δώσει διάλεξη για το ανασκαφικό έργο στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου, στις παρυφές του Ψηλορείτη.

2. Διάλεξη από την κ. Άννα Λουκία Ντ’ Αγκατά, Αρχαιολόγο και Διευθύντρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Ιταλίας καθώς και τον αρχαιολόγο Τζοβάνι Σαλμέρι, επίσης από την γειτονική μας χώρα, οι οποίοι θα φωτίσουν πτυχές της ιστορίας του Φραντζέσκο Μπαρότση σε σχέση με τα κοινωνικά και πολιτιστικά μοντέλα της Κρήτης του 16ου αιώνα και κυρίως του έτους 1560.

3. Διάλεξη με την αρχαιολόγο Δανάη Κοντοπόδη, η οποία και θα παρουσιάσει το μοναδικό εύρημα στην Παπούρα Ηρακλείου, για το οποίο τόσος λόγος έχει γίνει τους τελευταίους μήνες.

4. Διάλεξη για την ένταξη των μινωϊκών ανακτόρων του νησιού μας στην UNESCO. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το πάνελ των ομιλητών.

• Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος της Χορωδίας και Ορχήστρας Παραδοσιακής Μουσικής «Παύλος Βλαστός» η Ι.Λ.Ε.Ρ. θέτει υπό την αιγίδα της, τις εκδηλώσεις που ο εξαιρετικός αυτός φορέας πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει φέτος,

που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του κορυφαίου της Κρητικής λαογραφίας. Η ανάδειξη της παρακαταθήκης του Παύλου Βλαστού αποτελεί καταστατική υποχρέωση της Ι.Λ.Ε.Ρ. Για το λόγο αυτό συμμετέχει με εκπρόσωπο της στην οργανωτική επιτροπή και μέλη της θα είναι ομιλητές στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα γίνουν.

• Στον τομέα των εκδόσεων, η Ι.Λ.Ε.Ρ. βρίσκεται εν αναμονή του 2ου τόμου με το αρχείο του Κωνσταντίνου Μάνου που επιμελήθηκαν οι διαπρεπείς καθηγητές και μέλη της ΙΛΕΡ Νίκος Παπαδογιαννάκης και η Ελπινίκη Νικολουδάκη – Σουρή και εκδίδεται με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

• Επίσης, ανακοινώθηκε πως στο τέλος του έτους αναμένεται να επανακυκλοφορήσει το σπουδαίο επιστημονικό περιοδικό «Κρητολογικά Γράμματα». Σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. μας θα οριστεί η απαιτούμενη συντακτική επιτροπή, θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για την συλλογή πρωτότυπων ιστορικών και λαογραφικών εργασιών του τόμου που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο Δεκέμβριο.

• Τέλος, η Ι.Λ.Ε.Ρ. θα συμμετάσχει στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 160 χρόνια από την Αρκαδική Εθελοθυσία.

Η Ι.Λ.Ε.Ρ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Για την υλοποίηση της εκδήλωσης της, το Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Ευχαριστεί:

• Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο για την διάθεση των χώρων του Κέντρου Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας «Θεομήτωρ».

• Την χορωδία και την ορχήστρα παραδοσιακής Μουσικής «Παύλος Βλαστός» καθώς και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντής της, κ. Αντώνιο Μιχελουδάκη για την συμμετοχή τους.

• Τον Φούρνο Βενέτη και τον επιχειρηματία κ. Νίκο Ρεϊζάκη για την δωρεά της βασιλόπιτας και γλυκών κερασμάτων.

• Τον Ηγούμενο της Ι.Μ. Αγ. Πνεύματος Κισσού για την δωρεά ενός κοσμήματος – Αγιοκωνσταντινάτο που διατέθηκε ως δώρο με το φλουρί της βασιλόπιτας.

• Την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου που διέθεσε το βιβλίο του Γιώργου Εκκεκάκη «Ρεθεμνιώτες που πέρασαν και άφησαν ίχνη & Περαστικοί που έμειναν στην ιστορία του τόπου» που διατέθηκε ως δώρο με το φλουρί της βασιλόπιτας.

• Τους θεσμικούς εκπροσώπους Αρχών, Φορέων, Στρατού, Σωμάτων Ασφαλείας και όλων των συμμετεχόντων στην εκδήλωση.