«Δώσε αίμα, χάρισε ζωή»: Εθελοντική αιμοδοσία στο Δημαρχείο Χανίων στις 14/01

Με σύνθημα «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή» διοργανώνεται η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία για το νέο έτος, την Τετάρτη 14/1/2025, από τις 9.00 έως τις 14.00, στο Δημαρχείο Χανίων.

Η αιμοδοσία διοργανώνεται από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων ο «Άγιος Ιωάννης», σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος». Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δράσης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και δειγματοληψία μυελού των οστών.

Ας κάνουμε όλοι μαζί ένα δυνατό ξεκίνημα προσφοράς για τον συνάνθρωπο.

