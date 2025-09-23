Δήμος Χανίων:Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του περιφερειακού υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Μαρκόπουλο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης

Κλειστός λόγω ασφαλτόστρωσης θα παραμείνει από αύριο, Τετάρτη 24/09/2025 και μέχρι και την Παρασκευή 26/09/2025, ο προσωρινός περιφερειακός υπαίθριος χώρος ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Μαρκοπούλου. Ως εκ τούτου το ηλεκτρικό λεωφορείο του Δήμου Χανίων δεν θα πραγματοποιεί στάση στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου ενώ οι λοιπές στάσεις θα εξυπηρετούνται κανονικά.

Όπως έχει γνωστοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, βρίσκονται σε εξέλιξη στην οδό Κων/νου Μαλινού, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Χανίων. Το έργο αφορά το τμήμα από την οδό Ιωάννη Σκαλτσούνη έως την οδό Νεάρχου, και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου του Δήμου Χανίων.

Ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των δημοτών και συνιστάται στους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων και κυκλοφοριακής συμφόρησης.